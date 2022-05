Titicacasee Reisen

Der malerische Titicacasee ist aufgrund seiner entspannten Atmosphäre und vieler Sehenswürdigkeiten um ihn herum ein beliebtes Ausflugsziel in Peru. Seine Lage auf der Hochebene Altiplano verleiht ihm einen besonderen Charme und sorgt dafür, dass Sie dort so einige Besonderheiten vorfinden. So sind zum Beispiel die aus Schilf bestehenden Inseln der Uru-Indianer äusserst faszinierend und laden zum Entdecken ein. Für die einst in Peru beheimateten Inkas war der Titicacasee sogar heilig. Kontaktieren Sie gerne unsere Spezialisten, um diesen herrlichen Ort schon bald zu besuchen!