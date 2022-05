Das idyllische Städtchen Puno am Titicacasee ist durch seine Lage sehr gut dafür geeignet, die Region rund um den See zu erkunden. Insbesondere Fahrten zu den Inseln des sanft in der Sonne schimmernden Titicacasees sind ein grossartiges Erlebnis. Verpassen Sie es auch nicht, die aus Schilf bestehenden künstlichen Inseln von Angehörigen des Stammes der Uru zu besichtigen, wenn Sie sich während Ihrer Peru Rundreise an diesem geheimnisvollen Ort aufhalten. An Land laden hingegen die interessanten Grabtürme der Aymara zu einem Besuch ein. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten für weitere interessante Informationen!