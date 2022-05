Mancora Reisen

Wenn Sie im Rahmen einer Peru Rundreise nach Mancora kommen, wird es Ihnen nicht leicht fallen, zu glauben, dass dieser Ort bis vor wenigen Jahren ein sehr kleines Fischerdorf war. Heutzutage ist Mancora nämlich das Zentrum des peruanischen Strandlebens. Dies liegt neben dem in der Regel sehr guten Wetter in der Region vor allem an dem traumhaften Strand des Ortes, welcher insbesondere bei Surfern sehr beliebt ist. Zahlreiche Fischrestaurants und Hotels aller Preisklassen machen Mancora zu einem attraktiven Ferienziel. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten für Mancora.