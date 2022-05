Peru Hotels

Einer der schönsten Plätze in Peru, an dem Sie nach einem ereignisreichen Tag erwachen können, ist die grossartig gelegene Belmond Sanctuary Lodge direkt am Eingang zum Gelände von Machu Picchu. Lassen Sie sich von den ersten Sonnenstrahlen wecken, wenn Sie im Rahmen Ihrer Peru Reise vor Ort sind und geniessen Sie die Ruhe und Stille, die am frühen Morgen in dieser sagenhaften Ruinenstadt herrscht. Wenn Sie die vielen Sehenswürdigkeiten Perus persönlich in Augenschein nehmen möchten, sollten Sie unsere Spezialisten kontaktieren, die Ihnen gerne eine individuelle Reise nach Peru zusammenstellen.