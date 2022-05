Peru Amazonas

Die ursprünglichen Landschaften im Amazonasgebiet von Peru gehören zu den interessantesten Orten auf dieser Erde. Lassen Sie sich in den Bann ziehen von der Artenvielfalt des wunderschönen Parque Nacional del Manú. Dieser nicht weit von der Metropole Puerto Maldonado entfernte Nationalpark bietet vielen seltenen Pflanzen und Säugetieren eine Heimat, weswegen er ein beliebtes Ziel für Ausflüge ist. Der in dieser Region von Peru vorherrschende Urwald ist so dicht, dass Sie in erster Linie nur geführte Touren mit fachkundigen Guides unternehmen sollten, wenn Ihre Peru Reisen Sie in das Biosphärenreservat am Amazonas führen. Verpassen Sie es nicht, eine eindrucksvolle Natur aus der Nähe zu erleben und sprechen Sie schnellstmöglich mit unseren Spezialisten über die verschiedenen Reiseoptionen für Peru Rundreisen.