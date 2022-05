Peru Reisen

Kulturelle und landschaftliche Highlights

Peru – ein Land, das viel zu bieten hat

Ausgangspunkt vieler Trekking Touren ist Lima, die faszinierende Hauptstadt Perus. Zahlreiche koloniale Bauten und fesselnde Sehenswürdigkeiten wie der Circuito Mágico, welcher Ihnen in einem einzigartigen Ambiente eine Lasershow der Extraklasse bietet, machen die Metropole Ihrer Peru Reise zu einem herrlichen Ausflugsziel. Aufgrund der guten Infrastruktur der Region können Sie von hier aus alle interessanten Orte in im Land gut erreichen. Des Weiteren bietet die Stadt auch einige der besten Luxusunterkünfte und ist darüber hinaus ein ideales Pflaster, um die Kulinarik des Landes für sich zu entdecken.

Wenn Sie viel entdecken möchten, sind Peru Rundreisen eine gute Wahl

Um solch legendäre Inkastädte wie Machu Picchu zu erkunden, ist es eine gute Idee, wenn Sie zuvor die Stadt Cuzco aufsuchen. Denn von hier aus ist es nur noch ein Katzensprung zu den aufregendsten Sehenswürdigkeiten der Inkas, wie zum Beispiel den Ruinen von Sacsayhuman. Ebenfalls sehr beeindruckend ist auch die nicht sehr weit entfernte Stadt Ollantaytambo, welche Einblicke in den Aufbau von Städten während der Zeit der Inkas zulässt und deren Umgebung für einige der besten von Peru Reise Trekkings bekannt ist. Weitere atemberaubende Kulturdenkmäler aus vergangenen Zeiten finden Sie im Norden des Landes, wo einst die Chachapoya-Kultur heimisch war und heutzutage eindrucksvolle Relikte dieses Volkes bestaunt werden können. Sehr faszinierend ist beispielsweise die Festung in Kuelap. Aber auch die mitten in einer Felswand befindlichen Sarkophage in Karajia gehören definitiv zu den spektakulärsten Sehenswürdigkeiten bei ihrer Peru Reise.

Peru Schiffsreisen – das Amazonasgebiet macht es möglich

Falls Ihnen während Ihres Aufenthaltes der Sinn nach unvergesslichen Naturerlebnissen steht, ist ein Abstecher nach Puerto Maldonado im Amazonasgebiet von Peru genau das Richtige. Insbesondere der herrliche Nationalpark Parque Nacional del Manú besticht durch seine Ursprünglichkeit und beherbergt interessante Tiere wie Brillen- und Ameisenbären. Aber auch Papageien fühlen sich in den weitläufigen Dschungelgebieten der Region sehr wohl und tragen dazu bei, dass ein Abstecher in diese einzigartige Landschaft ein unvergessliches Erlebnis wird. Wenn Sie dann weiter in den Süden Perus vordringen, sollten Sie neben der Stadt Arequipa auch das mystische Nazca besuchen und das faszinierende Colca-Tal erkunden.