Brasilien Tauchferien

Tauchen in Brasilien ist ein unvergessliches Erlebnis

Das Besondere an Tauchaufenthalten in Brasilien ist die Artenvielfalt, die Sie in den örtlichen Korallenriffen bestaunen können. Neben Walen, Haien und Meeresschildkröten sorgen viele tropische Fische für eine herrliche Kulisse beim Tauchen vor Brasilien. Von den vielen Gegenden Brasiliens, in denen atemberaubende Taucherlebnisse auf Sie warten, sind vor allem die Inseln Ilha do Cabo Frio und Ilha Rasa interessant. Aber auch das Örtchen Angra dos Reis und die gesamte Coral Coast Brasiliens sind für ihre guten Bedingungen für Taucher bekannt und bieten darüber hinaus herrliche Unterwasserlandschaften. Wenn Sie hingegen Interesse am Wracktauchen haben, sind Sie in der Schiffbruchhauptstadt Recife genau richtig.