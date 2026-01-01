Pachamama ab Santa Cruz

1 . Tag Santa Cruz Ankunft in Santa Cruz. Am Nachmittag lernen Sie auf der Stadtrundfahrt die zweitgrösste Stadt Boliviens kennen. Lassen Sie den Charme und die koloniale Tradition dieser Stadt auf sich wirken während Sie durch die Strassen von Santa Cruz gehen. Entdecken Sie einen der vielfältigsten Zoos Südamerikas, die San Lorenzo Kirche, das Haus der Kulturen, den Arenal Park mit der berühmten Wandmalerei des Künstlers Loraio Vaca und das ethnische Volksmuseum. Am Fluss Pirai, einem typischen Treffpunkt der Einwohner von Santa Cruz, beenden Sie die Stadttour.

2 . Tag Samaipata Heute unternehmen Sie einen Tagesausflug zu den Ruinen von Samaipata, welche aus der üppigen, tropischen Vegetation herausragen. Eigenartige Figuren und Linien sind hier in Stein gehauen und waren schon öfters Anlass wissenschaftlicher Diskussionen. Bis heute ist die Bedeutung der Darstellungen noch nicht geklärt.

3 . Tag Santa Cruz – Sucre Flug nach Sucre, der offiziellen Hauptstadt Boliviens. Nachmittags machen Sie eine kurze Stadtrundfahrt. Sie lernen die Recoleta und die San Francisco Kirche kennen. Sie besuchen das Haus der Befreiung, wo Simon Bolivar die Unabhängigkeit Boliviens unterschrieb, die San Xavier Universität und den bunten, lokalen Markt.

4 . Tag Sucre – Potosi Nach einer ungefähr dreistündigen Fahrt erreichen Sie gegen Mittag Potosí. Auf dem Weg sehen Sie einmalige Panoramen von Bergen und Tälern. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt durch Potosí. Aufgrund seiner schönen Architektur und seiner Lage auf über 4000 m gehört Potosí zu den interessantesten Städten Boliviens.

5 . Tag Potosi – Uyuni Vor der Abreise nach Uyuni, besuchen Sie den Bergbauer Markt und eine lokale Mine. Uyuni, der höchstgelegene und grösste Salzsee der Welt ist umgeben vom beeindruckenden Panorama der schneebedeckten Vulkankegel. Am Nachmittag besichtigen Sie die Salzbearbeitungsanlage von Colchani.

6 . Tag Uyuni – Laguna Hedionda Nach dem Frühstück Abholung von Ihrem Hotel und Fahrt nach San Cristobal, Honda Charkota sowie an die Kanapa Lagunen.

7 . Tag Laguna Hedionda – Uyuni Geniessen Sie einen ganztägigen Ausflug zur Roten Lagune, die sich durch die rote Farbe seines Wassers auszeichnet. In dieser Lagune leben drei Flamingoarten. Dank der beeindruckenden Rötung der Lagune ist die Landschaft in diesen Höhenlagen besonders schön. Fahren Sie weiter nach Sol de Mañana, wo Sie die Fumarolen und Vulkankrater finden, die in diesem einen Quadratkilometer grossen Gebiet eine spektakuläre Kombination bilden. Es liegt eine Stunde von der Roten Lagune entfernt auf dem Weg zur Chalviri-Salzpfanne. Hier deuten die Kraterböden auf stark kochende Lava hin, ausserdem stossen die Fumarolen Mischwasser und überhitzten Dampf aus, die 80 bis 100 Meter in die Höhe gelangen. Anschliessend geht es weiter zur Grünen Lagune, deren Wasser wie ein grosser Smaragd leuchtet. Von hier aus können Sie den Vulkan Licancabur sehen, der 5865 m über dem Meeresspiegel liegt. Danach Rückkehr nach Uyuni.

8 . Tag Uyuni Besuchen Sie den grössten Salzsee der Welt. Auf seiner 12 000 km² grossen Fläche finden Sie unglaubliche Naturkreationen und die Landschaft ist surreal. Besuchen Sie die Isla Pescado, die von weitem die Form eines Fisches hat. Sein historischer Name ist Inka Wasi und er liegt mitten im Salzsee. Mutter Natur hat diesen Ort mit einer besonderen Flora ausgestattet und die Felsen der Insel enthalten viele Algenfossilien. Am Nachmittag Weiterfahrt nach Colchani. Unterwegs Besuchen Sie die Kaltwasserquellen von Ojos de Agua, sowie das Salzmuseum und die kleinen Salzberge. Anschliessend Rückfahrt nach Uyuni.

9 . Tag Uyuni – La Paz Am frühen Morgen Transfer zum Flughafen von Uyuni und Flug nach La Paz. Nach der Ankunft fahren Sie ins Valle de la Luna, mit seiner einzigartigen Mondlandschaft. Im Anschluss unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt durch die grösste Stadt Boliviens. Sie besuchen die Kathedrale an der Plaza Murillo, die Kirche San Francisco, den modernen Stadtteil Calacoto und den berühmten Indiomarkt im Stadtzentrum.

10 . Tag La Paz – Huatajata Am Nachmittag fahren Sie entlang der Anden an den Titicacasee nach Huatajata. Dort angekommen besuchen Sie das einzigartige Freilichtmuseum, welches Ihnen spannende Einblicke in die Kultur und Geschichte von Bolivien vermittelt. Hier treffen Sie auch die Limachi Brüder, welche die Schilfboote Ra II, Tigris und Abora für Thor Heyerdal erbauten. Nachts können Sie im Alajpacha Obervatorium beeindruckende Sternenbilder beobachten.

11 . Tag Huatajata – Sonneninsel Mit dem Tragflügelboot geht es auf dem Titicacasee zur Mond- und Sonneninsel. Kurzer Aufstieg auf dem alten Lamapfad zur Posada del Inca. Nachmittag zur freien Verfügung auf der Sonneninsel. Geniessen Sie die Ruhe im Garten der Posada oder unternehmen Sie einen Spaziergang zum höchsten Punkt der Insel.

12 . Tag Sonneninsel – La Paz Der Morgen steht Ihnen zur freien Verfügung. Frühaufsteher können den überwältigenden Sonnenaufgang über der Königskordillere geniessen. Gegen Mittag gehen Sie die Inkastufen hinunter zur heiligen Quelle. Danach fahren Sie mit dem Tragflügelboot nach Copacabana, einem bedeutenden Wallfahrtsort, wo Sie die «Dunkle Jungfrau» besuchen. Anschliessend Weiterfahrt nach La Paz.

13 . Tag La Paz Tag zur freien Verfügung in La Paz oder fakultative Tagestour ins tropische Yunga- Tal. Auf der atemberaubendsten Piste der Anden in die subtropischen Yungas können Sie innerhalb weniger Stunden die ganze Palette verschiedenster Vegetationsund Klimazonen erleben. Nach Überquerung des 4650m hohen Andenpasses La Cumbre windet sich die Piste durch dichten Nebelwald mit Farnen und Orchideen hinunter bis auf 1150m.

14 . Tag La Paz Transfer zum Flughafen