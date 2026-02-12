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Manchester United ab Manchester

Als Sir Bobby Charlton, vielleicht der beste englische Spieler aller Zeiten, dem Old Trafford Stadion den Spitznamen „Theatre of Dreams“ verpasste, hätte er wohl keine treffendere Bezeichnung wählen können. In diesem Stadion scheinen alle Träume in Erfüllung zu gehen. Mittlerweile haben die Red Devils den FC Liverpool als Rekordmeister Englands abgelt. Eng verbunden mit diesem Erfolg ist der Name Sir Alex Ferguson, der zwischen 1986 – 2013 auf der Trainerbank Platz nahm.

ach dem legendären Trainer ist heute sogar die Nordtribüne des Stadions benannt.




Folgend die Heimspiele der Saison 2026/2027:

Manchester United – Ipswich Town / 29.08. – 31.08.2026
Manchester United - Manchester City / 12.09. – 14.09.2026
Manchester United - Tottenham Hotspur / 10.10. – 12.10.2026
Manchester United - AFC Bournemouth / 24.10. – 26.10.2026
Manchester United - Aston Villa / 07.11. – 09.11.2026
Manchester United - FC Brentford / 28.11.

– 02.12.2026
Manchester United – Coventry City / 05.12.
Manchester United - Nottingham Forest / 26.12. – 28.12.2026
Manchester United - AFC Sunderland / 30.12.2026 – 01.01.2027
Manchester United - Newcastle United / 06.01. – 08.01.2027
Manchester United - FC Liverpool / 23.01. – 25.01.2027
Manchester United - FC Chelsea / 06.02. – 08.02.2027
Manchester United - Brighton & Hove Albion / 10.02. – 12.02.2027
Manchester United - FC Arsenal / 27.02.

– 01.03.2027
Manchester United - FC Everton / 13.03. – 15.03.2027
Manchester United – Hull City / 10.04. – 12.04.2027
Manchester United - Crystal Palace / 24.04. – 26.04.2027
Manchester United - Leeds United / 15.05. – 17.05.2027
Manchester United - FC Fulham / 30.05. – 01.06.2027

Manchester United ab Manchester
Preis auf Anfrage
ab/bis Manchester
Highlights:
- Gegründet: 05 März 1878
- Stadion: Old Trafford
- Plätze: 74'140
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Schweiz - Manchester

Individuelle Anreise nach Manchester und Check-in im Hotel.

Geniessen Sie die verfügbare Zeit um die Stadt zu erkunden.

2. Tag Old Trafford

Besuch des Old Trafford Stadions mit Fussballspiel in der gewählten Sitzplatzkategorie.

3. Tag Manchester - Schweiz

Individuelle Rückreise in die Schweiz.

Wichtiger Hinweis:

Ab 01.10.21 benötigt man für die Einreise nach England zwingend einen Reisepass (mit ID nicht mehr möglich).


In allen Ländern muss bis auf weiteres mit Corona-bedingten, behördlich angeordneten Einschränkungen gerechnet werden. Diese Einschränkungen können sich kurzfristig und kontinuierlich ändern.

Sport Live 3 Tage ab / bis Manchester
Im Arrangementpreis inbegriffen:
  • 2 Übernachtungen in einem zentralen Mittelklassehotel
  • Frühstück
  • Sitzplatzticket
  • Telefonischer Pikett Dienst 24/7
  • ausführliche Reiseunterlagen
Nicht im Arrangementpreis inbegriffen:
  • Annullations -und Assistance Versicherung
  • Auftragspauschale von CHF 100.00 pro Rechnung
  • individuelle An- & Abreise
Gegen Aufpreis:
  • Höhere Ticketkategorie
  • Zusatznächte
  • Ausflüge

Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage

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