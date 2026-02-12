Manchester United ab Manchester

Als Sir Bobby Charlton, vielleicht der beste englische Spieler aller Zeiten, dem Old Trafford Stadion den Spitznamen „Theatre of Dreams“ verpasste, hätte er wohl keine treffendere Bezeichnung wählen können. In diesem Stadion scheinen alle Träume in Erfüllung zu gehen. Mittlerweile haben die Red Devils den FC Liverpool als Rekordmeister Englands abgelt. Eng verbunden mit diesem Erfolg ist der Name Sir Alex Ferguson, der zwischen 1986 – 2013 auf der Trainerbank Platz nahm.

ach dem legendären Trainer ist heute sogar die Nordtribüne des Stadions benannt.









Folgend die Heimspiele der Saison 2026/2027:



Manchester United – Ipswich Town / 29.08. – 31.08.2026

Manchester United - Manchester City / 12.09. – 14.09.2026

Manchester United - Tottenham Hotspur / 10.10. – 12.10.2026

Manchester United - AFC Bournemouth / 24.10. – 26.10.2026

Manchester United - Aston Villa / 07.11. – 09.11.2026

Manchester United - FC Brentford / 28.11.

– 02.12.2026

Manchester United – Coventry City / 05.12.

Manchester United - Nottingham Forest / 26.12. – 28.12.2026

Manchester United - AFC Sunderland / 30.12.2026 – 01.01.2027

Manchester United - Newcastle United / 06.01. – 08.01.2027

Manchester United - FC Liverpool / 23.01. – 25.01.2027

Manchester United - FC Chelsea / 06.02. – 08.02.2027

Manchester United - Brighton & Hove Albion / 10.02. – 12.02.2027

Manchester United - FC Arsenal / 27.02.

– 01.03.2027

Manchester United - FC Everton / 13.03. – 15.03.2027

Manchester United – Hull City / 10.04. – 12.04.2027

Manchester United - Crystal Palace / 24.04. – 26.04.2027

Manchester United - Leeds United / 15.05. – 17.05.2027

Manchester United - FC Fulham / 30.05. – 01.06.2027