Manchester City ab Manchester

Seit Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan Manchetser City 2009 gekauft hat, blüht der Premier League Club auf wie eine Wüsten-Oase inmitten der Arbeiterstadt. Zweimal Meister, zweimal Vize-Meister, einmal FA-Cupsieger – diese Bilanz seit 2009 kann sich sehen lassen. Und das prophezeien The Citizens. Am Wille mangelt es nicht, an Geld schon gar nicht, wie man am Transfer von Kevin de Bryne im Sommer 2015 gesehen hat.

75 Millionen Euro haben die Engländer dem VfL Wolfsburg für den belgischen Mittelfeldstar auf den Tisch gelegt.









Folgend die Heimspiele der Saison 2026/2027:



Manchester City – AFC Bournemouth / 23.08.2026 14:00 Uhr

Manchester City – Coventry City / 05.09. – 07.09.2026

Manchester City – AFC Sunderland / 19.09. – 21.09.2026

Manchester City – Ipswich Town / 17.10. – 19.10.2026

Manchester City – Brighton & Hove Albion / 31.10.

– 02.11.2026

Manchester City – FC Fulham / 21.11. – 23.11.2026

Manchester City – Leeds United / 02.12. – 04.12.2026

Manchester City – FC Chelsea / 12.12. – 14.12.2026

Manchester City – Hull City / 19.12. – 21.12.2026

Manchester City – Tottenham Hotspurs / 02.01. – 04.01.2027

Manchester City – Nottingham Forest / 16.01. – 18.01.2027

Manchester City – FC Arsenal / 30.01. – 01.02.2027

Manchester City – Newcastle United / 20.02.

– 22.02.2027

Manchester City – FC Everton / 03.03. – 05.03.2027

Manchester City – Manchester United / 20.03. – 22.03.2027

Manchester City – Crystal Palace / 17.04. – 19.04.2027

Manchester City – FC Brentford / 01.05. – 03.05.2027

Manchester City – FC Liverpool / 08.05. – 10.05.2027

Manchester City – Aston Villa / 23.05. – 25.05.2027