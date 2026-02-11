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Manchester City ab Manchester

Seit Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan Manchetser City 2009 gekauft hat, blüht der Premier League Club auf wie eine Wüsten-Oase inmitten der Arbeiterstadt. Zweimal Meister, zweimal Vize-Meister, einmal FA-Cupsieger – diese Bilanz seit 2009 kann sich sehen lassen. Und das prophezeien The Citizens. Am Wille mangelt es nicht, an Geld schon gar nicht, wie man am Transfer von Kevin de Bryne im Sommer 2015 gesehen hat.

75 Millionen Euro haben die Engländer dem VfL Wolfsburg für den belgischen Mittelfeldstar auf den Tisch gelegt.




Folgend die Heimspiele der Saison 2026/2027:

Manchester City – AFC Bournemouth / 23.08.2026 14:00 Uhr
Manchester City – Coventry City / 05.09. – 07.09.2026
Manchester City – AFC Sunderland / 19.09. – 21.09.2026
Manchester City – Ipswich Town / 17.10. – 19.10.2026
Manchester City – Brighton & Hove Albion / 31.10.

– 02.11.2026
Manchester City – FC Fulham / 21.11. – 23.11.2026
Manchester City – Leeds United / 02.12. – 04.12.2026
Manchester City – FC Chelsea / 12.12. – 14.12.2026
Manchester City – Hull City / 19.12. – 21.12.2026
Manchester City – Tottenham Hotspurs / 02.01. – 04.01.2027
Manchester City – Nottingham Forest / 16.01. – 18.01.2027
Manchester City – FC Arsenal / 30.01. – 01.02.2027
Manchester City – Newcastle United / 20.02.

– 22.02.2027
Manchester City – FC Everton / 03.03. – 05.03.2027
Manchester City – Manchester United / 20.03. – 22.03.2027
Manchester City – Crystal Palace / 17.04. – 19.04.2027
Manchester City – FC Brentford / 01.05. – 03.05.2027
Manchester City – FC Liverpool / 08.05. – 10.05.2027
Manchester City – Aston Villa / 23.05. – 25.05.2027

Manchester City ab Manchester
Preis auf Anfrage
ab/bis Manchester
Highlights:
- Gründet: 1880
- Stadion: Etihad Stadium
- Plätze: 55'097
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Schweiz - Manchester

Individuelle Anreise nach Manchester und Check-in im Hotel.

Geniessen Sie die verfügbare Zeit um die Stadt zu erkunden.

2. Tag Etihad Stadium

Besuch des Etihad Stadiums mit Fussballspiel in der gewählten Sitzplatzkategorie.

3. Tag Manchester - Schweiz

Individuelle Rückreise in die Schweiz.

Wichtiger Hinweis:

Ab 01.10.21 benötigt man für die Einreise nach England zwingend einen Reisepass (mit ID nicht mehr möglich).



In allen Ländern muss bis auf weiteres mit Corona-bedingten, behördlich angeordneten Einschränkungen gerechnet werden. Diese Einschränkungen können sich kurzfristig und kontinuierlich ändern.

Sport Live 3 Tage ab / bis Manchester
Im Arrangementpreis inbegriffen:
  • 2 Übernachtungen in einem zentralen Mittelklassehotel
  • Frühstück
  • Sitzplatzticket
  • Telefonischer Pikett Dienst 24/7
  • ausführliche Reiseunterlagen
Nicht im Arrangementpreis inbegriffen:
  • Annullations -und Assistance Versicherung
  • Auftragspauschale von CHF 100.00 pro Rechnung
  • individuelle An- & Abreise
Gegen Aufpreis:
  • Höhere Ticketkategorie
  • Zusatznächte
  • Ausflüge

Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage

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