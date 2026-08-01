Tottenham Hotspurs ab London
Tottenham Hotspurs ab London
Preis auf Anfrage
ab/bis London
Highlights:
- Gegründet: 05. September 1882
- Stadion: Tottenham Hotspurs Stadium
- Plätze: 62'850
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Schweiz - London
Individuelle Anreise nach London und Check-in im Hotel.
Individuelle Anreise nach London und Check-in im Hotel.
Geniessen Sie die verfügbare Zeit um die Stadt zu erkunden.
2. Tag Fussballspiel - Tottenham Hotspur Stadion
Besuch des Tottenham Hotspur Stadions mit Fussballspiel in der gewählten Sitzplatzkategorie.
3. Tag London - Schweiz
Individuelle Rückreise in die Schweiz.
Individuelle Rückreise in die Schweiz.
Wichtiger Hinweis:
Ab 01.10.21 benötigt man für die Einreise nach England zwingend einen Reisepass (mit ID nicht mehr möglich).
In allen Ländern muss bis auf weiteres mit Corona-bedingten, behördlich angeordneten Einschränkungen gerechnet werden. Diese Einschränkungen können sich kurzfristig und kontinuierlich ändern.
Sport Live 3 Tage ab / bis London
- 2 Übernachtungen in einem zentralen Mittelklassehotel
- Frühstück
- Sitzplatzticket
- Telefonischer Pikett Dienst 24/7
- ausführliche Reiseunterlagen
- Annullations -und Assistance Versicherung
- Auftragspauschale von CHF 100.00 pro Rechnung
- individuelle An- & Abreise
- Höhere Ticketkategorie
- Zusatznächte
- Ausflüge
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage