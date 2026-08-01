Tottenham Hotspurs ab London

Das neue Tottenham Stadion ist fertig – den Fans kommen vor Freude die Tränen. Nach monatelangen Verzögerungen hat das modernste Stadion Europas im März 2019 die Tore geöffnet. Der Verein wurde im Jahr 1882 von jungen Männern aus dem örtlichen Gymnasium gegründet, um sich über die Wintermonate fit zu halten. Tottenham Hotspur – auch oft unter der Kurzform The Spurs oder Lilywhites bekannt – war 1961 der erste englische Verein, der die Meisterschaft und den FA Cup in einer Saison gewann.









Folgend die Heimspiele der Saison 2026/2027:



Tottenham Hotspur - Newcastle United / 29.08.

– 31.08.2026

Tottenham Hotspur - Everton FC / 12.09. – 14.09.2026

Tottenham Hotspur - Aston Villa / 19.09. – 21.09.2026

Tottenham Hotspur – Coventry City / 17.10. – 19.10.2026

Tottenham Hotspur - Crystal Palace / 31.10. – 02.11.2026

Tottenham Hotspur – Ipswich Town / 21.11. – 23.11.2026

Tottenham Hotspur - FC Fulham / 02.12. – 04.12.2026

Tottenham Hotspur - FC Arsenal / 05.12. – 07.12.2026

Tottenham Hotspur - AFC Bournemouth / 26.12.

– 28.12.2026

Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion / 30.12.2026 – 01.01.2027

Tottenham Hotspur - Leeds United / 16.01. – 18.01.2027

Tottenham Hotspur - AFC Sunderland / 30.01. – 01.02.2027

Tottenham Hotspur - Manchester City / 10.02. – 12.02.2027

Tottenham Hotspur - FC Liverpool / 27.02. – 01.03.2027

Tottenham Hotspur - Nottingham Forest / 13.03. – 15.03.2027

Tottenham Hotspur - FC Brentford / 10.04. – 12.04.2027

Tottenham Hotspur – Hull City / 24.04. – 26.04.2027

Tottenham Hotspur - FC Chelsea / 08.05. – 10.05.2027

Tottenham Hotspur - Manchester United / 23.05. – 25.05.2027