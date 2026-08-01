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Tottenham Hotspurs ab London

Das neue Tottenham Stadion ist fertig – den Fans kommen vor Freude die Tränen. Nach monatelangen Verzögerungen hat das modernste Stadion Europas im März 2019 die Tore geöffnet. Der Verein wurde im Jahr 1882 von jungen Männern aus dem örtlichen Gymnasium gegründet, um sich über die Wintermonate fit zu halten. Tottenham Hotspur – auch oft unter der Kurzform The Spurs oder Lilywhites bekannt – war 1961 der erste englische Verein, der die Meisterschaft und den FA Cup in einer Saison gewann.




Folgend die Heimspiele der Saison 2026/2027:

Tottenham Hotspur - Newcastle United / 29.08.

– 31.08.2026
Tottenham Hotspur - Everton FC / 12.09. – 14.09.2026
Tottenham Hotspur - Aston Villa / 19.09. – 21.09.2026
Tottenham Hotspur – Coventry City / 17.10. – 19.10.2026
Tottenham Hotspur - Crystal Palace / 31.10. – 02.11.2026
Tottenham Hotspur – Ipswich Town / 21.11. – 23.11.2026
Tottenham Hotspur - FC Fulham / 02.12. – 04.12.2026
Tottenham Hotspur - FC Arsenal / 05.12. – 07.12.2026
Tottenham Hotspur - AFC Bournemouth / 26.12.

– 28.12.2026
Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion / 30.12.2026 – 01.01.2027
Tottenham Hotspur - Leeds United / 16.01. – 18.01.2027
Tottenham Hotspur - AFC Sunderland / 30.01. – 01.02.2027
Tottenham Hotspur - Manchester City / 10.02. – 12.02.2027
Tottenham Hotspur - FC Liverpool / 27.02. – 01.03.2027
Tottenham Hotspur - Nottingham Forest / 13.03. – 15.03.2027
Tottenham Hotspur - FC Brentford / 10.04. – 12.04.2027
Tottenham Hotspur – Hull City / 24.04. – 26.04.2027
Tottenham Hotspur - FC Chelsea / 08.05. – 10.05.2027
Tottenham Hotspur - Manchester United / 23.05. – 25.05.2027

Tottenham Hotspurs ab London
Preis auf Anfrage
ab/bis London
Highlights:
- Gegründet: 05. September 1882
- Stadion: Tottenham Hotspurs Stadium
- Plätze: 62'850
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Schweiz - London

Individuelle Anreise nach London und Check-in im Hotel.

Geniessen Sie die verfügbare Zeit um die Stadt zu erkunden.

2. Tag Fussballspiel - Tottenham Hotspur Stadion

Besuch des Tottenham Hotspur Stadions mit Fussballspiel in der gewählten Sitzplatzkategorie.

3. Tag London - Schweiz

Individuelle Rückreise in die Schweiz.

Wichtiger Hinweis:

Ab 01.10.21 benötigt man für die Einreise nach England zwingend einen Reisepass (mit ID nicht mehr möglich).

In allen Ländern muss bis auf weiteres mit Corona-bedingten, behördlich angeordneten Einschränkungen gerechnet werden. Diese Einschränkungen können sich kurzfristig und kontinuierlich ändern.

Sport Live 3 Tage ab / bis London
Im Arrangementpreis inbegriffen:
  • 2 Übernachtungen in einem zentralen Mittelklassehotel
  • Frühstück
  • Sitzplatzticket
  • Telefonischer Pikett Dienst 24/7
  • ausführliche Reiseunterlagen
Nicht im Arrangementpreis inbegriffen:
  • Annullations -und Assistance Versicherung
  • Auftragspauschale von CHF 100.00 pro Rechnung
  • individuelle An- & Abreise
Gegen Aufpreis:
  • Höhere Ticketkategorie
  • Zusatznächte
  • Ausflüge

Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage

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