Schwedens Westküste

Gegen Dänemark und die Nordsee hin befindet sich das schwedische Ferienparadies der vielseitigen Westküste. Herrliche Küstenlandschaften, einsame Strandabschnitte, die Grossstädte Malmö und Göteborg und vorgelagerte Schären und Inseln machen die Gegend abwechslungsreich wie kaum eine andere Gegend im Land. Wenn Sie auf einer Schweden Reise an der Westküste unterwegs sind, haben Sie zahlreiche Aktivitäten zu Wasser und zu Land zur Auswahl: Radfahren, Wandern, Segeln und Kanufahren sind nur einige Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten. Zurücklehnen, entspannen und geniessen können Sie in den pittoresken Fischerdörfern und kleinen Städten entlang der Küste, die Besuchern einen Einblick in das Alltagsleben der Schweden ermöglichen. Die Westküste Schwedens ist auch für seine Küche bekannt; nirgendwo im Land sind Fisch und Meeresfrüchte frischer als hier. Lassen Sie sich von unseren Schweden Spezialisten für eine Reise inspirieren.