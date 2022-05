Nützliche Norwegen Reisetipps

Norwegische Kronen sind das offizielle Zahlungsmittel. Mit einem Währungsrechner können die tagesaktuellen Kurse in Schweizer Franken relativ einfach und rasch umgerechnet werden. Selbstverständlich werden in Norwegen auch alle gängigen Kreditkarten akzeptiert. Ob an der Tankstelle oder im Restaurant, bargeldloses Bezahlen ist auch in Norwegen angekommen. In einigen kleinen Restaurants oder Shops ist allerdings Bargeld gefordert und erwünscht. Unsere Reiseexperten empfehlen Ihnen einen guten Mix aus Bargeld und bargeldlosem Bezahlen. Generell sollte die Kreditkarte bei Reisen in der heutigen Zeit nicht mehr fehlen.