2019 wurde Oslo als ‘Umwelthauptstadt Europas’ ausgezeichnet. Tatsächlich ist die norwegische Hauptstadt ein Vorreiter für Nachhaltigkeit und einen grünen Lebensstil. Aber nicht nur deswegen sind Oslo Reisen in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden, denn die attraktive Hafenstadt bietet Besuchern sehr. Die Region rund um die Metropole ist von ursprünglicher Natur, herrlichen Küstenabschnitten und einem vielseitigen Hinterland geprägt. Mit 700'000 Einwohnern ist Oslo gross genug, um ein vielseitiges kulturelles Angebot bereitzuhalten. Besuchen Sie zum Beispiel das neue Opernhaus, welches direkt am Hafen liegt. Seit 2008 ist es die Spielstätte der Norwegischen Oper. In der Innenstadt finden Sie auch erstklassige Shoppingmöglichkeiten, unzählige tolle Restaurants und ein grosses Hotelangebot. Entdecken Sie die Stadt zu Fuss, flanieren Sie in Fussgängerpassagen, geniessen Sie einen Kaffee an einem Kai und spazieren Sie in den zahlreichen Park- und Gartenanlagen. Fragen Sie unsere Spezialisten nach ihren Tipps für Ihre Oslo Reise. Sie kennen sich aus und beraten Sie gerne.