Ruka Reisen

Ruka ist ein absolutes Skisportparadies im hohen Norden Europas. Die tief verschneiten Waldlandschaften Lapplands sind das Hintergrundbild für zahlreiche alpine und nordische Sportaktivitäten. Mehr als 20 Liftanlagen und über 30 Skipisten gesellen sich zu den mehr als 150 Kilometern perfekt gespurter Loipen. Und wem dies noch nicht ausreicht, dem stehen zusätzlich einige hundert Kilometer Schneemobilrouten zur Auswahl. Ruka zählt zu den schneesichersten Wintersportgebieten in ganz Europa und zieht daher jedes Jahr mehr Gäste an. Eine breite Auswahl an Hotels und Apartments in der Region bietet Unterkunftsmöglichkeiten für jeden Geschmack und jedes Budget. Restaurants, Bars und diverse Läden stehen im kleinen Wintersportort ebenfalls zur Auswahl und bieten somit alles, was man für unbeschwerte Winterferien in Finnland braucht. Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wenn auch Sie Ferien im Skisportparadies Ruka buchen möchten.