Äkäslompolo Reisen

Inmitten einer atemberaubenden Berglandschaft befindet sich die finnische Skiregion Ylläs. Das populäre kleine Feriendorf Äkäslompolo liegt in einer hübschen Seenlandschaft. Im Winter liegt die Region von November bis spät in den Frühling hinein meist unter einer dicken Schneeschicht. Ylläs ist der Ort mit den längsten Abfahrten in Finnland. Mit 63 Pisten und 29 Liftanlagen ist es der grösste Wintersportort in Lappland. Für Snowboarder ist Ylläs ein Traum mit zahlreichen Möglichkeiten, auch Telemark- und Off-Piste Skifahrer lieben die Region. Neben den alpinen Sportmöglichkeiten gibt es auch 53 Kilometer Loipen. Neben Skifahren und Langlauf sind geführte Schneeschuhwanderungen und Hundeschlitten Safaris beliebt. Auf leisen Pfoten tief verschneite Winterlandschaften zu erkunden ist ein einmaliges Naturerlebnis. Im Dorf Äkäslompolo stehen zahlreiche komfortable Hotels, gemütliche Lodges sowie Einkaufsmöglichkeiten zur Auswahl. Fragen Sie unsere Spezialisten zu ihren Unterkunftstipps, wir beraten Sie gerne.