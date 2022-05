Äkäslompolo Reisen

Äkäslompolo – Eine Winteroase der Ruhe

Mit Ihren Liebsten nach Skandinavien zu reisen haben Sie sich schon lange gewünscht und endlich ist es soweit: die wohlverdienten Ferien stehen bevor. Wenn Sie zu einer Winter Reise nach Äkäslompolo aufbrechen, können Sie sich auf ein unvergessliches Wintererlebnis freuen. Für Ihren Aufenthalt hoch über dem Polarkreis empfehlen wir Ihnen, eines der Ylläslumi Blockhäuser zu buchen. Die urgemütlich eingerichteten Rundholz-Chalets bieten Geborgenheit und eine einzigartige Blockhausromantik. Der Vorteil eines ganzen Blockhauses sind die grosszügigen Platzverhältnisse, die Ihnen zur Verfügung stehen. In der Region haben Sie Zugang zu mehr als 300 Kilometern bestens gespurter Loipen. Aber auch Huskytouren oder Ausflüge mit Motorschlitten stehen zur Auswahl. Für ein leckeres Abendessen stehen Ihnen in der Region zahlreiche Restaurants zur Auswahl, die neben internationalen Gerichten auch lokale Spezialitäten anbieten. Unsere Spezialisten kennen sich in Lappland aus, lassen Sie sich von ihnen beraten und fordern Sie noch heute einen unverbindlichen Reisevorschlag an.