1 . Tag Dienstag, 17.08.27 - Flugreise von Zürich nach Hamburg Flug von Zürich nach Hamburg. Anschliessend bringt Sie der Gruppentransfer in Ihr Hotel. Am Nachmittag Besichtigung der Elbphilharmonie. Am Abend gemeinsames Abendessen.

2 . Tag Mittwoch, 18.08.27 - Hamburg & Einschiffung in Kiel Nach dem Frühstück starten Sie zu einer Stadtrundfahrt durch Hamburg. Anschliessend bringt Sie der Transfer zum Schiffsterminal nach Kiel, wo die Vasco da Gama zum Einschiffen für Sie bereitsteht.

3 . Tag Donnerstag, 19.08.27 - Kopenhagen Die dänische Hauptstadt Kopenhagen, bekannt als Fahrrad- und Designstadt, besticht durch ihre entspannte Atmosphäre und das allgegenwärtige Wohlgefühl «Hygge». Entdecken Sie z. B. bei einer Stadtrundfahrt mit Rundgang die wichtigsten Sehenswürdigkeiten oder besuchen Sie die berühmten Tivoli-Gärten. Ein Kontrast dazu bietet ein Ausflug zu den prächtigsten Schlössern Dänemarks: Frederiksborg Schloss, Fredensborg Schloss und Kronborg Schloss.

4 . Tag Freitag, 20.08.27 - Tag auf See Am heutigen See Tag können Sie die Zeit an Bord in vollen Zügen geniessen: Entspannen Sie im Wellnessbereich mit Sauna und Dampfbad, schwimmen Sie in einem der zwei Pools, trainieren Sie im Fitnesscenter oder erleben Sie Unterhaltung im grossen Theater «Hollywood’s». Für das leibliche Wohl sorgen fünf Restaurants sowie mehrere Bars und Lounges.

5 . Tag Samstag, 21.08.27 - Visby auf Gotland Visby auf Gotland bietet eine bunte Vielfalt an Erlebnissen. Geschichtsinteressierte kommen bei einem Stadtrundgang mit Besuch des örtlichen Museums voll auf ihre Kosten. Wer hingegen in Kindheitserinnerungen schwelgen möchte, kann auf den Spuren von Pippi Langstrumpf wandeln und die Villa Kunterbunt im Freizeitpark Kneippbyn besuchen.

6 . Tag Sonntag, 22.08.27 - Durch den Schärengarten Am Nachmittag geniessen Sie die malerische Fahrt durch den Schärengarten nach Stockholm. Das «Venedig des Nordens» lässt sich kaum eindrucksvoller erleben als bei einer nächtlichen Kanalfahrt. Dabei entdecken Sie Stockholm – auf 14 Inseln gelegen und durch über 50 Brücken verbunden – von seiner schönsten Seite.

7 . Tag Montag, 23.08.27 - Stockholm Stockholm, Schwedens einzige Millionenstadt, begeistert mit einer Mischung aus Geschichte, Kultur und moderner Lebensart. Highlights sind das interaktive ABBA The Museum sowie das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Schloss Drottningholm, das an Versailles erinnert. Die Stadt verbindet königliche Tradition mit weltbekannter Popkultur.

8 . Tag Dienstag, 24.08.27 - Tag auf See Ein weiterer Tag auf erwartet Sie heute, geniessen Sie ihn.

9 . Tag Mittwoch, 25.08.27 - Helsinki Helsinki ist eine lebendige Metropole im hohen Norden, die mit maritimem Flair und eindrucksvoller Architektur begeistert. Besonders sehenswert sind die UNESCO-Welterbe-Festung Suomenlinna, die imposante Uspenski-Kathedrale sowie das Seurasaari-Freilichtmuseum, das einen Einblick in Finnlands Geschichte bietet.

10 . Tag Donnerstag, 26.08.27 - Tallinn Tallinn, die «Perle des Baltikums», begeistert mit ihrer zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Altstadt. Bei einem Rundgang durch das mittelalterliche Zentrum entdecken Besucher verwinkelte Gassen, historische Gildehäuser und das Rathaus mit dem berühmten Wetterhahn als Wahrzeichen. Ebenso sehenswert sind die lebendigen Märkte und das kreative Kulturzentrum Telliskivi.

11 . Tag Freitag, 27.08.27 - Tag auf See Der heutige See Tag ist der perfekte Tag, um das Erlebte noch einmal Revue passieren zu lassen.

12 . Tag Samstag, 28.08.27 - Riga Das UNESCO-Weltkulturerbe Riga lässt sich besonders genussvoll bei einer kulinarischen Tour entdecken. Neben beeindruckenden Sehenswürdigkeiten wie dem Dom und dem Schwarzhäupterhaus erleben Besucher auch die vielfältigen Düfte und Geschmacksnuancen der lettischen Küche – eine Reise für Augen und Gaumen zugleich.

13 . Tag Sonntag, 29.08.27 - Klaipėda Klaipėda, die einzige Hafenstadt Litauens, ist stark vom Meer geprägt. Bei einer Altstadtführung, dem Besuch des Bernsteinmuseums von Mizgiriai in Nida und einem Spaziergang durch den Palanga Park können Sie das maritime Flair hautnah erleben. Eine Panoramafahrt bietet zudem einen guten Überblick über die Stadt. Weitere Höhepunkte sind das Litauische Meeresmuseum und das Schiffsmuseum.

14 . Tag Montag, 30.08.27 - Danzig Die alte Hansestadt Danzig lässt sich am besten zu Wasser und zu Land entdecken. Fahren Sie mit einer Galeone durch den Hafen und erkunden Sie die Altstadt zu Fuss. Zudem können Sie die Marienburg besichtigen, die grösste mittelalterliche Burganlage Europas und UNESCO-Weltkulturerbe.

15 . Tag Dienstag, 31.08.27 - Rønne Rønne auf der Insel Bornholm, der «Sonnigen Perle der Ostsee», begeistert mit kulturellen und kulinarischen Highlights. Bei einer kulinarischen Tour können Sie lokale Spezialitäten kosten. Ein Stadtrundgang durch die kopfsteingepflasterte Altstadt mit ihren farbenfrohen Häusern bietet Einblicke in das charmante Stadtbild.

16 . Tag Mittwoch, 01.09.27 - Rückflug von Hamburg nach Zürich Am Morgen erreichen Sie wieder Kiel. Der Gruppentransfer bringt Sie an den Flughafen nach Hamburg, von dort fliegen Sie zurück nach Zürich.