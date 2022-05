Länderübergreifende Mietwagenreisen

Eine Mietwagenrundreise, welche die Länder Finnland, Schweden und Norwegen kombiniert, zeigt Ihnen die Vielseitigkeit Skandinaviens auf eindrückliche Weise auf. Wer an Skandinavien denkt, stellt sich eine einheitliche Wald- und Seenlandschaft und vielleicht noch Küsten und Fjorde vor. Doch der nordische Teil Europas hat sehr viel mehr zu bieten. In Finnland beispielsweise sollten Sie einen Abstecher zur Seenplatte einplanen. Diese marine Wunderwelt besteht aus Flüssen, Kanälen, tiefblauen Seen und Tausenden Inseln. Einsame, aber einfach zu befahrende Strassen führen durch diesen immensen blauen Irrgarten. Da die meisten Anreisen über die Landeshauptstadt Helsinki führen, sollten sie sich die pulsierende Metropole unbedingt vornehmen. Beim Abstecher nach Schweden wartet am Bottnischen Meerbusen mit dem einzigartigen Kvarken-Archipel eine Schärenküste, die zum UNESCO Welterbe gehört. Und aus dem hohen Norden Finnlands lohnt sich die Fahrt zur Küste Norwegens oder vielleicht sogar der Besuch des Nordkaps. Unsere Skandinavien Spezialisten beraten Sie gerne und geben Ihnen wertvolle Tipps für Ihre geplante Mietwagenrundreise.