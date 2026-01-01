Schottland mit Highland Games ab Zürich
Reisedaten
- 03.09.2027 – 14.09.2027 · 12 Tage · begleitete Gruppenreise
- Anmeldeschluss: 1. April 2027 · mindestens 15, maximal 20 Teilnehmende
Schottland mit Highland Games ab Zürich
ab CHF 5870.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Besuch der traditionsreichen Highland Games von Pitlochry
- Edinburgh, Stirling Castle, Loch Ness und Urquhart Castle
- Isle of Mull mit Tobermory und Duart Castle
- Schlachtfeld von Culloden, Blair Castle und Whisky-Destillerie
- Direktflüge mit Edelweiss ab Zürich, Reiseleitung durch Francis Rossé
12 Tage / 11 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Freitag, 3. September 2027: Zürich – Edinburgh
Am Nachmittag Direktflug mit Edelweiss nach Edinburgh. Transfer zum Hotel. Willkommensabendessen in einem Lokal in der Stadt. Übernachtung im Wilde Aparthotels Grassmarket in Edinburgh.
2. Tag Samstag, 4. September 2027: Edinburgh
Am Vormittag lernen Sie die Hauptstadt Schottlands auf einem Stadtrundgang kennen. Die mittelalterlichen Gassen, gesäumt von majestätischen Gebäuden, verleihen der Stadt einen eigenen Charme; die Altstadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Mittagessen in einem Pub. Der Nachmittag steht Ihnen für eigene Entdeckungen zur Verfügung. Übernachtung wie am Vorabend.
3. Tag Sonntag, 5. September 2027: Edinburgh – Oban
Sie verlassen Edinburgh und fahren in Richtung Westen nach Oban. Unterwegs halten Sie beim Stirling Castle, in dem Queen Mary ihre Kindheit verbrachte. Nach der Ankunft entdecken Sie die Kleinstadt bei einem Spaziergang entlang des Hafens. Abendessen und Übernachtung im Oban Bay Hotel in Oban.
4. Tag Montag, 6. September 2027: Isle of Mull
Mit einer Fähre fahren Sie heute auf die Isle of Mull, die zu den Inneren Hebriden gehört. Sie besuchen das farbenfrohe Tobermory, das schon für diverse Fernsehproduktionen als Kulisse diente. Weiter geht es zum Duart Castle, dem Stammsitz des Maclean Clans: Das Schloss war eine Ruine aus dem 18. Jahrhundert, bis Sir Fitzroy Maclean es 1911 rund um den ältesten Teil komplett renovieren liess. Rückfahrt, Abendessen und Übernachtung wie am Vorabend.
5. Tag Dienstag, 7. September 2027: Fort William
Durch das Glencoe Tal, ein beeindruckendes Tal in den schottischen Highlands, das für seine atemberaubende Landschaft und reiche Geschichte bekannt ist, fahren Sie nach Fort William. Es liegt in der Region Lochaber in den westlichen Highlands, die oft als Outdoor-Hauptstadt Grossbritanniens bezeichnet wird. Der nahe gelegene Ben Nevis, der höchste Berg Schottlands, zieht viele Outdoor-Begeisterte an. Abendessen und Übernachtung wie am Vorabend.
6. Tag Mittwoch, 8. September 2027: Oban – Loch Ness – Inverness
Der erste Halt gilt heute dem wohl bekanntesten See Schottlands, dem Loch Ness. Er ist nach der Wasserfläche der zweitgrösste See Schottlands und der tiefste See Grossbritanniens und liegt im Great Glen, einem Tal zwischen Fort William und Inverness. Die Legende von «Nessie» hat ihn weltberühmt gemacht. Nach einer Bootsfahrt auf dem See fahren Sie zu den Ruinen von Urquhart Castle mit spektakulärem Blick auf Loch Ness und die umliegenden Berge. Anschliessend geht es nach Inverness, der Hauptstadt der Highlands. Abendessen und Übernachtung im Macdonald Drumossie Hotel in Inverness.
7. Tag Donnerstag, 9. September 2027: Inverness
Ausflug zum Schlachtfeld von Culloden. Hier erfahren Sie alles über die Jakobitenaufstände und besuchen den Ort, an dem die letzte und blutigste Schlacht auf britischem Boden ausgefochten wurde. Im interaktiven Besucherzentrum warten faszinierende Artefakte beider Parteien und ein Kino, in dem Sie ganz in die Geschichte eintauchen. Am Nachmittag haben Sie Zeit, die kompakte Stadt nach Ihren Wünschen zu entdecken – etwa das Museum im Schloss oder die schönen Buntglasfenster der Kathedrale. Abendessen und Übernachtung wie am Vorabend.
8. Tag Freitag, 10. September 2027: Inverness – Pitlochry
Fahrt nach Pitlochry, einem beschaulichen Ort in den Highlands, der schon in der viktorianischen Zeit ein beliebter Ferienort war. Nach der Ankunft haben Sie Zeit, durch den hübschen Ort zu spazieren. Lohnend ist eine kleine Wanderung zur Staumauer am Fluss Tummel mit ihrer 311 Meter langen Lachstreppe, über die die Fische zu ihren Laichgründen gelangen. Abendessen und Übernachtung im Fishers Hotel in Pitlochry.
9. Tag Samstag, 11. September 2027: Highland Games Pitlochry
Heute besuchen Sie die Highland Games von Pitlochry. Sie waren 1852 eine der ersten Veranstaltungen, die in Schottland wieder ins Leben gerufen wurden. Während andere Highland Games immer grösser und international bekannter wurden, haben die Games von Pitlochry ihren ursprünglichen Charakter bewahrt. Sie erleben die Wettbewerbe hautnah, in denen sich lokale und internationale Teilnehmende messen, und kommen mit der Lokalbevölkerung ins Gespräch – ein unvergessliches Erlebnis. Abendessen und Übernachtung wie am Vorabend.
10. Tag Sonntag, 12. September 2027: Perthshire
Ein Ausflug bringt Sie heute zum Blair Castle, seit über sieben Jahrhunderten die Heimat der Familie Atholl. Das Schloss blickt auf eine bewegte Geschichte mit turbulenten wie friedlichen Zeiten zurück; im Lauf von 750 Jahren wurde es immer wieder erweitert und umgebaut, und Politiker, Soldaten, Landwirte und Unternehmer haben hier gelebt. Anschliessend besuchen Sie eine der vielen Whisky-Destillerien der Umgebung und lernen die Herstellung des «flüssigen Golds» kennen, das von Schottland aus die Welt eroberte. Abendessen und Übernachtung wie am Vorabend.
11. Tag Montag, 13. September 2027: Pitlochry – St. Andrews – Edinburgh
Heute geht es in die Universitätsstadt St. Andrews, die Heimat des Golfsports. Sie spazieren durch die mittelalterliche ehemalige Pilgerstadt und fahren danach weiter nach Edinburgh. Abschiedsabendessen und Übernachtung im Wilde Aparthotels Grassmarket in Edinburgh.
12. Tag Dienstag, 14. September 2027: Edinburgh – Zürich
Freier Vormittag in Edinburgh für letzte Einkäufe oder um das Flair der Stadt zu geniessen. Am Mittag Transfer zum Flughafen und Rückflug mit Edelweiss nach Zürich.
Im Preis inbegriffen
- Linienflüge mit Edelweiss in Economy-Klasse
- Unterkunft in guten 4-Sterne-Hotels
- Mahlzeiten gemäss Programm (F = Frühstück, M = Mittagessen, A = Abendessen)
- Aktivitäten und Besichtigungen gemäss Programm
- Standard-Eintrittstickets zu den Pitlochry Highland Games
- Alle Transfers gemäss Programm
- Lokale, deutschsprachige Reiseleitung
- Lohri-Reiseleitung durch Francis Rossé
- Alle Flughafengebühren, Taxen und Steuern
- Reisedokumentation
- Einreisebewilligung ETA Grossbritannien (GBP 16)
- Trinkgelder an lokale Guides und Fahrer
- Persönliche Auslagen und nicht eingeschlossene Mahlzeiten
- Jahresversicherung für Annullierungskosten mit 24-h-Personen-Assistance der Allianz Reiseversicherung ab CHF 159.–
- myclimate CO2-Kompensation CHF 15.– (optional)
- Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: CHF 5870.–
- Zuschlag Doppelzimmer zur Alleinbenützung: CHF 1530.–
- Auftragspauschale: CHF 100.– pro Dossier (wird separat ausgewiesen)
- Mindestens 15, maximal 20 Teilnehmende
- Anmeldeschluss: 1.
April 2027
- Reisedokumente: Reisepass, gültig bis mindestens 14. März 2028, sowie die Einreisebewilligung ETA, die vor der Einreise beantragt werden muss
- Preisberechnung aufgrund der Mitte Mai 2026 gültigen Tarife und Wechselkurse
- Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen von Lohri Reisen, Luzern
Preise
12 Tage / 11 Nächte ab CHF 5870.– / pro Person