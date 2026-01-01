Schottland mit Highland Games ab Zürich

Edinburgh – Oban – Isle of Mull – Fort William – Loch Ness – Inverness – Pitlochry – Highland Games – Perthshire – St. Andrews – Edinburgh. Diese Reise führt mitten ins Herz Schottlands – in ein Land, in dem Geschichte, Mythen und eindrucksvolle Landschaften eine einzigartige Verbindung eingehen. Von der eleganten Hauptstadt Edinburgh über die rauen Highlands bis zu den Inseln der Inneren Hebriden erleben Sie Schottland in all seinen Facetten: mittelalterliche Städte, mächtige Burgen, tiefblaue Seen und traditionsreiche Orte voller Geschichten.

Sie folgen den Spuren von Königen und Clans, tauchen ein in die bewegte Vergangenheit des Landes und begegnen gelebter Kultur bei den traditionsreichen Highland Games. Neben berühmten Schauplätzen wie Loch Ness oder Culloden bleibt immer wieder Zeit, das besondere Lebensgefühl Schottlands auf sich wirken zu lassen – bei Spaziergängen durch Hafenstädte, in kleinen Ortschaften der Highlands oder bei einem Glas Whisky in seiner Heimat.