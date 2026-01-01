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Gruppenreisen Schottland vom Spezialisten

Bequem und sicher

Profitieren Sie gerne von der Erfahrung eines Reiseleiters und lernen Land und Leute so besser kennen? Dann ist eine Gruppenreise in Schottland die ideale Reiseart für Sie. Finden Sie in unserem Angebot die für Sie passende Rundreise. Entscheiden Sie sich für eine Tour, welche sich auf die Höhepunkte Schottlands konzentriert, oder nehmen Sie teil an der Reise «Inseln und Meer» und entdecken Sie die einmalige Küstenlandschaften. Schottland ist auch ein einzigartiges Wanderparadies. Erleben Sie dies auf unserer Wandererlebnisreise in den Western Highlands.

Icon map8 Tage
Hochlandträume – Schottland in seiner ganzen Pracht
ab CHF 2055.– / pro Person
Highlights: Falkirk Wheel, Loch Ness, Isle of Mull und Iona
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map7 Tage
Höhepunkte Schottlands
ab CHF 1510.– / pro Person
ab/bis Edinburgh
Highlights: Mischung Natur und Kultur, Inselwelten und Dampfzug, Wunderschöne Landschaft der Highlands, Tradition und...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map10 Tage
Schottland Entspannt
ab CHF 2765.– / pro Person
Highlights: - Isle of Bute & Mount Stuart, - Loch Lomond – Bootsfahrt & Wanderidylle, - Highlands pur: Glencoe,...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map13 Tage
Schottland intensiv
ab CHF 4125.– / pro Person
Highlights: Inverewe Gardens, Bootstour Firth of Forth, Keltische Kultur auf den Orkney Inseln
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map8 Tage
Schottland pur
ab CHF 2670.– / pro Person
ab/bis Edinburgh
Highlights: - Verkostung in einem Räucherhaus, - Webstudio und Ausstellung, - Brennereibesuch inkl. Probierschluck,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Schottland – Auf den Spuren von Outlander
ab CHF 2005.– / pro Person
ab/bis Edinburgh
Highlights: Blackness Castle, Drummond Gardens, Culloden Battlefield
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
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Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Schottland-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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