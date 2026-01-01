Gruppenreisen Schottland vom Spezialisten
Bequem und sicher
Hochlandträume – Schottland in seiner ganzen Pracht
ab CHF 2055.– / pro Person
Highlights: Falkirk Wheel, Loch Ness, Isle of Mull und Iona
8 Tage / 7 Nächte
Höhepunkte Schottlands
ab CHF 1510.– / pro Person
ab/bis Edinburgh
Highlights: Mischung Natur und Kultur, Inselwelten und Dampfzug, Wunderschöne Landschaft der Highlands, Tradition und...
7 Tage / 6 Nächte
Schottland Entspannt
ab CHF 2765.– / pro Person
Highlights: - Isle of Bute & Mount Stuart, - Loch Lomond – Bootsfahrt & Wanderidylle, - Highlands pur: Glencoe,...
10 Tage / 9 Nächte
Schottland intensiv
ab CHF 4125.– / pro Person
Highlights: Inverewe Gardens, Bootstour Firth of Forth, Keltische Kultur auf den Orkney Inseln
13 Tage / 12 Nächte
Schottland pur
ab CHF 2670.– / pro Person
ab/bis Edinburgh
Highlights: - Verkostung in einem Räucherhaus, - Webstudio und Ausstellung, - Brennereibesuch inkl. Probierschluck,...
8 Tage / 7 Nächte
Schottland – Auf den Spuren von Outlander
ab CHF 2005.– / pro Person
ab/bis Edinburgh
Highlights: Blackness Castle, Drummond Gardens, Culloden Battlefield
8 Tage / 7 Nächte
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Schottland-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen