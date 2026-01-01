Profitieren Sie gerne von der Erfahrung eines Reiseleiters und lernen Land und Leute so besser kennen? Dann ist eine Gruppenreise in Schottland die ideale Reiseart für Sie. Finden Sie in unserem Angebot die für Sie passende Rundreise. Entscheiden Sie sich für eine Tour, welche sich auf die Höhepunkte Schottlands konzentriert, oder nehmen Sie teil an der Reise «Inseln und Meer» und entdecken Sie die einmalige Küstenlandschaften. Schottland ist auch ein einzigartiges Wanderparadies. Erleben Sie dies auf unserer Wandererlebnisreise in den Western Highlands.