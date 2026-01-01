Mietwagenrundreisen Schottland vom Spezialisten

Regionen und typische Routenverläufe

Die meisten Selbstfahrerrouten beginnen in Edinburgh oder Glasgow und führen von dort nach Norden. Klassische Etappenziele sind Loch Lomond und die Trossachs, das Tal von Glencoe, der Cairngorms-Nationalpark, Loch Ness und die Isle of Skye. Wer mehr Zeit mitbringt, nimmt die dünn besiedelte Nordküste, die Äusseren Hebriden oder die Orkney- und Shetlandinseln dazu. Sanfter und leichter zu fahren sind die Lowlands und die Scottish Borders im Süden.

Es lohnt sich, die Route nach einem Interesse auszurichten statt möglichst viel abzuhaken. Whiskyfreunde orientieren sich an Brennerei-Regionen wie Speyside im Nordosten oder Islay an der Westküste. Wer sich für Geschichte interessiert, reiht Burgen, Klosterruinen und prähistorische Stätten aneinander. Und wer wandern möchte, plant besser wenige Standorte mit mehreren Nächten als täglichen Hotelwechsel.

Wann Sie am besten reisen

Schottland liegt im Norden Grossbritanniens: Die Sommertage sind sehr lang, die Wintertage entsprechend kurz. Der Sommer ist Hauptsaison, weil dann Fährverbindungen, Besucherzentren und kleine Landgästhäuser am zuverlässigsten geöffnet sind. Frühling und Frühherbst sind ruhiger unterwegs und bei Unterkünften einfacher verfügbar. Im Winter sind die Tage kurz, das Wetter rauer und ein Teil der Betriebe ausserhalb der Städte geschlossen.

Mit Regen, Wind und raschen Wetterwechseln sollten Sie zu jeder Jahreszeit rechnen – wetterfeste Kleidung gehört in jedes Gepäck. In den Sommermonaten treten in den Highlands und rund um Gewässer die als Midges bekannten Kleinmücken auf, vor allem bei windstillem Wetter in der Dämmerung. Im Spätsommer blüht die Heide, im Herbst färben sich Wälder und Moorlandschaften.

Strassen, Distanzen und Fahrpraxis

In Schottland herrscht Linksverkehr. Wenn Sie das nicht gewohnt sind, planen Sie die erste Etappe kurz und starten Sie nicht mitten im dichten Stadtverkehr. In den Highlands und auf den Inseln sind viele Strassen einspurig ausgebaut, mit Ausweichbuchten (Passing Places), in denen sich entgegenkommende Fahrzeuge kreuzen. Das ist unkompliziert, verlangt aber Aufmerksamkeit, Rücksicht und etwas Geduld.

Kalkulieren Sie die Etappen grosszügiger, als es die Karte vermuten lässt: kurvige Küstenstrassen, Schafe auf der Fahrbahn und Fotostopps kosten Zeit. Wer Inseln einbeziehen möchte, plant die Fährpassagen fest in den Routenverlauf ein und reserviert sie in der Hochsaison früh. Wenn Sie ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe wünschen, geben Sie das bitte bereits bei der Anfrage an.

Für wen sich diese Reiseart eignet

Eine Mietwagenrundreise passt zu Ihnen, wenn Sie selbst am Steuer sitzen möchten, gerne spontan anhalten und abgelegene Täler, Küstenabschnitte und Burgen in Ihrem eigenen Tempo ansteuern. Weniger geeignet ist sie, wenn Sie nicht links fahren möchten, längere Strecken am Steuer meiden oder auf beständig sonniges Wetter angewiesen sind.

In diesen Fällen gibt es Alternativen: Mit Zugreisen erreichen Sie viele Landschaften ohne eigenes Fahrzeug, Gruppenreisen nehmen Ihnen Planung und Fahrt vollständig ab, und Schiffsreisen sind eine Option, wenn die Inseln im Zentrum stehen sollen. Einen Überblick über alle Reisearten finden Sie auf unserer Seite zu Schottland.

Gerne prüfen wir mit Ihnen, welche Route zu Ihrer Reisedauer, Ihrem Fahrkomfort und Ihren Interessen passt, und passen die Vorschläge entsprechend an. Sprechen Sie dazu mit unseren Schottland-Spezialisten.