Schottland Klassisch ab Edinburgh

1 . Tag Schweiz - Edinburgh - Stirling Individuelle Anreise nach Edinburgh. Am Flughafen übernehmen Sie Ihren Mietwagen und fahren in nordwestliche Richtung nach Stirling. Über dem hübschen Städtchen thront das herrschaftliche Schloss, das auf einem erloschenen Vulkankegel erbaut wurde. (ca. 65 km)

2 . Tag Schlösser und Seen Anstatt den direkten Weg nach Oban zu fahren, empfehlen wir Ihnen. die etwas längere Strecke dem Loch Lomond entlang zu nehmen. Der grösste Binnensee Grossbritanniens ist zu Recht das Naherholungsgebiet der Glasgower. Danach lohnt sich ein Umweg dem malerischen Loch Fyne entlang. Das Inveraray Castle am Ufer des Lochs zeigt interessierten Besuchern den Sitz des Duke of Argyll. Ihr Etappenziel ist das hübsche Hafenstädtchen Oban. (ca. 215 km) (F)

3 . Tag Isle of Skye Sie fahren nordwärts der Küste entlang und erreichen Fort William. Danach führt Sie eine abwechslungsreiche Route in den hübschen Hafenort Mallaig. Von dort aus setzen Sie mit der Fähre auf die Insel Skye über. Die «Wolkeninsel», wie Skye übersetzt heisst, lockt mit zerklüfteten Klippen, bizarren Basaltsäulen aber auch dem pittoresken Hauptort Portree. Sie übernachten auf der Insel. (ca. 240 km) (F)

4 . Tag Am Loch Ness Über die imposante Skye Bridge erreichen Sie wieder das Festland und kurz darauf das bekannte Eilean Donan Castle. Weiter fahren Sie zum berühmten Loch Ness mit seinem noch berühmteren Bewohner – dem Seeungeheuer «Nessie». Lohnenswert ist hier ein Besuch der Ruinen des Urquhart Castles am Ufer des Lochs. Ihr heutiges Etappenziel ist Inverness. (ca. 200 km) (F)

5 . Tag Schottlands Nationalgetränk Auf der ganzen heutigen Strecke säumen verschiedenste Whiskybrennereien Ihren Weg. In Pitlochry haben Sie die Möglichkeit mit der Edradour Distillery die kleinste Whisky-Destillerie Schottlands zu besuchen. Sie übernachten in der Region um Perth. (ca. 170 km) (F)

6 . Tag Der Küste entlang Auf Ihrem Weg nach Edinburgh empfehlen wir Ihnen einen Abstecher nach St. Andrews. Das mittelalterliche Stadtzentrum mit seinen engen Gassen lockt mit historischen Gebäuden sowie einer Vielzahl von Läden, Cafés und Restaurants. Kurz bevor Sie Edinburgh erreichen, passieren Sie den Firth of Forth über den eine imposante Eisenbahnbrücke führt. Sie verbringen die nächsten zwei Nächte in Edinburgh. (ca. 170 km) (F)

7 . Tag Die Hauptstadt Schottlands Ein ganzer Tag ist der Erkundung der sympathischen Stadt gewidmet. Besuchen Sie Edinburgh Castle, das majestätisch über der Stadt thront. Oder bummeln Sie durch die New Town mit ihren chicen Boutiquen und netten Cafés. Aber auch der Palace of Holyroodhouse oder die königliche Jacht «Britannia» sind einen Besuch wert. (F)

8 . Tag Edinburgh – Schweiz Fahrt zum Flughafen, Rückgabe des Mietwagens und individuelle Rück- oder Weiterreise. (ca. 15 km) (F)