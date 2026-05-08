Schottland pur ab Edinburgh

1 . Tag Edinburgh Flughafen - Edinburgh - Crieff (A) Ankunft am Flughafen Edinburgh und Begrüssung durch Ihre Reiseleitung. Auf einer ersten Stadtrundfahrt entdecken Sie die eindrucksvollsten Sehenswürdigkeiten der schottischen Hauptstadt - vom berühmten Edinburgh Castle bis zur geschichtsträchtigen Royal Mile. Danach fahren Sie in Richtung des schottischen Hochlandes zu Ihrem Hotel für die kommenden Tage.



Abendessen und Übernachtung in Crieff.

2 . Tag Falls of Dochart – Loch Lomond (F, A) Der Tag beginnt mit einem Besuch an den romantischen Falls of Dochart in Killin - ein zauberhaftes Fotomotiv und beliebter Geheimtipp für Schottlandliebhaber. Im nahegelegenen Falls of Dochart Smokehouse erwartet Sie anschliessend ein Einblick in die Kunst der schottischen Räucherküche - eine wunderbare Gelegenheit, regionale Spezialitäten zu probieren. Danach geht es weiter zum berühmten Loch Lomond, wo Sie eine Bootsfahrt erwartet. Ziel ist die idyllische Insel Inchcailloch, wo Sie bei einem Picknick inmitten unberührter Natur die Ruhe und Schönheit des Sees geniessen.



Abendessen und Übernachtung in Crieff.

3 . Tag Stirling (F, A) Heute entdecken Sie die Stadt Stirling und ihre jahrhundertealte Geschichte. Am Vormittag tauchen Sie in die Welt der „Radical Weavers“ ein, einer Gruppe politisch engagierter Handweber, die sich im 18. und 19. Jahrhundert für soziale Gerechtigkeit einsetzten. Dabei erfahren Sie natürlich auch mehr über die alte Handwerkskunst der Weberei und können alle Fragen zum Thema Tartan, Kilts und Karostoff stellen - ein Stück lebendiger schottischer Tradition. Danach unternehmen Sie einen Spaziergang durch die charmante Stadt und können die beeindruckenden Ausblicke auf die umliegenden Hügel der Ochils geniessen. Am Nachmittag bleibt Zeit für einen Bummel oder einen optionalen Besuch des imposanten Stirling Castle.



Abendessen und Übernachtung in Crieff.

4 . Tag Bahnfahrt – Fort William - Glencoe (F, A) Ein echtes Highlight: Nach dem Frühstück fahren Sie nach Crianlarich und steigen dort in den Zug nach Fort William - eine der schönsten Bahnstrecken Schottlands! In Fort William angekommen, bleibt Zeit für eine Mittagspause, bevor eine kleine Wanderung entlang des Caledonian Canals (u.a. vorbei an der berühmten „Neptune's Staircase“) auf Sie wartet. Auf der Rückfahrt mit dem Bus passieren Sie das spektakuläre Glen Coe-Tal und die endlosen Weiten des Rannoch Moor.



Abendessen und Übernachtung in Crieff.

5 . Tag Tag zur individuellen Gestaltung (F, A) Gestalten Sie den Tag ganz nach Ihren Wünschen - ob zum Entspannen im Hotel-Spa, mit eigenen Erkundungen oder bei einer geführten Wanderung mit Ihrem Reiseleiter. Es besteht alternativ die Möglichkeit, eine Landrover-Mountain Safari zu unternehmen (ca. 2,5 Stunden). Sie fahren zu den hohen Highland-Gipfeln und können von dort atemberaubende Aussichten auf die umliegende Bergwelt und ihre tierischen Bewohner geniessen. Natürlich dürfen auch Tee, Kaffee, Shortbread und ein Dram Whisky zur Verkostung nicht fehlen (gegen Aufpreis zubuchbar).

6 . Tag Fife Coastal Path - St Andrews (F, A) Freuen Sie sich auf eine herrliche Wanderung entlang des Fife Coastal Path - malerische Buchten und hübsche Fischerdörfer inklusive (ca. 7km, 1.5-2 Std.)*! Danach geht es ins traditionsreiche St Andrews, die „Wiege des Golfsports“, wo Sie die imposante Ruine der Kathedrale und das St Andrews Castle auf Wunsch in Eigenregie besichtigen können. Anschliessend werden Sie bei einem Destilleriebesuch in die Kunst der Whisky-Herstellung eingeführt und dürfen den edlen Tropfen natürlich auch probieren.



*Wir behalten uns vor die Route ggf. auf das Wetter bzw. das Fitness-Level der Gruppe anzupassen.



Abendessen und Übernachtung in Crieff.

7 . Tag Blair Castle – Cream Tea - Pitlochry (F, A) Nach dem Frühstück machen Sie sich auf den Weg in das Herzen der Grafschaft Perthshire, auch bekannt als das „Land der grossen Bäume“. Bei einem Besuch des herrlich gelegenen Blair Castle haben Sie die Gelegenheit, in die spannende Geschichte der Herzöge von Atholl einzutauchen und die prachtvollen Räume und Gartenanlagen zu erkunden. Anschliessend bleibt Zeit durch die charmanten Orte Pitlochry und Dunkeld zu bummeln. Zum Abschluss des Tages dürfen Sie sich auf einen traditionellen Cream Tea mit Scones, Marmelade und einer Tasse Tee freuen.



Abendessen und Übernachtung in Crieff.

8 . Tag Heimreise (F) Heute fahren Sie in südlicher Richtung zum Flughafen in Edinburgh, wo Sie Ihre Heimreise antreten.