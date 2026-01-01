Schottland kompakt ab Edinburgh

1 . Tag Anreise nach Schottland (ca. 50 km) Heute startet Ihre Reise mit dem Flug aus der Schweiz nach Edinburgh. Am Flughafen übernehmen Sie den Mietwagen und fahren nach Stirling, wo die gewundenen Pflasterstrassen zum Schlendern einladen. Eine Übernachtung in Stirling.

2 . Tag Kinokulisse Schottlands (ca. 160 km) Am Morgen haben Sie die Gelegenheit für einen Besuch im erhöht liegenden Stirling Castle. Die Weiterfahrt führt Sie in Richtung Nordwesten durch die liebliche Landschaft des Nationalparks Trossachs und weiter durch die eindrückliche Bergwelt des Tals Glen Coe. Übernachtung in der Region Fort William (bei Variante Hotel: Übernachtung in Oban anstatt in Fort William).

3-4 . Tag Insel Skye (ca. 160 km) Am Morgen können Sie einen Abstecher auf der Road to the Isles zum Glenfinnan-Monument machen. Mit etwas Glück erhaschen Sie unterwegs einen Blick auf den Dampfzug Hogwarts Express, bekannt aus den «Harry Potter»-Filmen. Wenn Sie die Fähre nehmen möchten, fahren Sie weiter nach Mallaig. Wir empfehlen die idyllische Überfahrt über die Skye-Brücke bei Kyle of Lochalsh. Ein Stopp im hübschen Fischerort Portree mit seinen Darbenfrohen Häuschen am Hafen lohnt sich. Sie bleiben für 2 Übernachtungen auf Skye.

5 . Tag Schottisches Festland (ca. 230 km) Sie verlassen die Insel über die Skye Bridge und fahren zurück aufs Festland. Beim Eilean Donan Castle fühlen Sie sich in die Kulisse des Kinoklassikers «Highlander» hineinversetzt. Das stimmungsvolle Castle am Loch Duich wird Sie beeindrucken. Auf der sehr schönen Hochlandstrasse entlang der Wester-Ross-Küste gelangen Sie in die Region Gairloch/Ullapool, in der Sie übernachten werden.

6 . Tag Weisse Sandstrände (ca. 290 km) Auf dem Weg durch schwach besiedeltes Gebiet, entlang der Küste Richtung Norden, finden sich zahlreiche Fotomotive. Lassen Sie diese imposante Naturlandschaft aus zerklüfteter Felsküste im Westen und kilometerlangen Sandstränden im Norden auf sich wirken. Übernachtung in der Region Thurso.

7 . Tag Schottisches Nordkap (ca. 200 km) Geniessen Sie eine spektakuläre Aussicht am nördlichsten Punkt des Festlands – Dunnet Head. Bei gutem Wetter haben Sie Sicht auf die Orkney-Inseln, an sehr klaren Tagen sogar bis zum Cape Wrath, dem nordwestlichsten Punkt Schottlands. Mit etwas Glück können Sie am Dunnet Head auch Papageitaucher und Kegelrobben beobachten. Vorbei am Dunrobin Castle entlang der Küste geht es in die Region Inverness, wo Sie eine Nacht verbringen.

8 . Tag Whisky und Schlösser (ca. 190 km) Buchen Sie den Ausflug «Besuch bei Nessie» und begeben Sie sich mit einem Sonarboot auf die Suche nach dem legendären Ungeheuer Nessie. Später folgen Sie ostwärts dem berühmten «Whisky and Castle Trail», auf dem Sie auf viele bekannte Whisky-Brennereien treffen. Versteckt zwischen Hügeln liegen Dutzende Destillerien. Gehen Sie auf einer geführten Distillery Tour den Geheimnissen des Malt Whiskys auf den Grund. Oder wie wäre es mit dem Besuch eines sagenumwobenen Castles? Von mittelalterlichen Festungen bis zu reich verzierten Turmhäusern - nirgendwo sonst in Schottland gibt es ein solch reiches Angebot an Schlössern. Übernachtung in der Region Pitlochry/Blairgowrie, gegen Aufpreis im Fonab Castle.

9-10 . Tag Edinburgh (ca. 130 km) Fahren Sie in die schottische Hauptstadt und geben Sie den Mietwagen am Flughafen zurück. Mit einem individuellen Transfer geht es zurück in die Stadt. Vom Scott Monument haben Sie einen wunderbaren Blick über die Stadt. Unternehmen Sie zum Beispiel eine Stadtrundfahrt mit dem «Hop-on – Hop-off»-Bus. Oder wer es etwas spezieller mag: Nehmen Sie an einer «Ghost and Ghouls»-Tour teil und entdecken Sie zu Fuss den geschichtsträchtigen Untergrund Edinburghs. Die letzten zwei Übernachtungen verbringen Sie zentral in Edinburgh.

11 . Tag Rückreise in die Schweiz Heute reisen Sie individuell zum Flughafen Edinburgh und fliegen zurück in die Schweiz.