Entdecken Sie Schottland an Bord eines komfortablen Kreuzfahrtschiffes im Yacht-Stil. Die «MV Lord of the Glens» fährt durch den gesamten Kaledonischen Kanal, der nicht nur einige der berühmten Lochs von Schottland verbindet, sondern auch mitten durch die sagenumwobenen Highlands führt. Danach geht die Reise weiter entlang der schottischen Küste und zu den traumhaften Inseln der Inneren Hebriden. Erleben Sie traumhafte Landschaften, historische Burgen und Schlösser sowie malerische Küstenorte.

Eine Schiffsreise ist eine besonders entspannte Art, Schottland zu entdecken: Sie beziehen Ihre Kabine nur einmal und geniessen täglich neue Ausblicke auf grüne Hügel, schroffe Felsküsten und stille Meeresarme. Kleinere Schiffe erreichen dabei auch abgelegene Buchten und Häfen, die grossen Kreuzfahrtschiffen verschlossen bleiben. Bei den Landgängen erwarten Sie geschichtsträchtige Burgen, gepflegte Gärten und charmante Fischerdörfer – und mit etwas Glück zeigen sich unterwegs Robben, Delfine und unzählige Seevögel.

Schiffsreisen in Schottland eignen sich für Naturliebhaber ebenso wie für kulturell interessierte Geniesser, die ein gemächliches Reisetempo schätzen. Die beste Zeit für eine Kreuzfahrt liegt zwischen Frühling und Frühherbst, wenn die Tage lang sind und die Landschaft in sattem Grün erstrahlt – wobei das wechselhafte schottische Wetter stets für stimmungsvolle Momente sorgt. Unsere Schottland-Spezialisten beraten Sie gerne persönlich und kombinieren Ihre Schiffsreise auf Wunsch mit einer individuellen Rundreise durch die Highlands.