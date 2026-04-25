Höhepunkte Schottlands ab Edinburgh

1 . Tag Schweiz – Edinburgh Individuelle Anreise nach Edinburgh und Transfer zum Hotel. Der Abend steht zur freien Verfügung. (A)

2 . Tag Glasgow und das Loch Lomond Am Vormittag fahren Sie nach Glasgow und lernen die Stadt während einer orientierenden Stadtrundfahrt besser kennen. Anschliessend besichtien Sie die Glasgow Cathedral of St Mungo, das älteste Gebäude der Stadt. Zudem besuchen Sie die Kelvingrove Kunstgalerie. Die Ausstellungsfläche beherbergt mehr als 8'000 Kunstobjekte.



Sie verlassen Glasgow und fahren zum Loch Lomond, dem grössten Binnensee Grossbritanniens. Man steht hier an der Tür zu den Highlands, wo sich flache malerische Etappen mit der bunten, atemberaubenden Berglandschaft am Ostufer des Lochs mischen. Anschliessend fahren Sie weiter durch die wunderschöne Heidelandschaft nach Dalmally. (F, A)

3 . Tag Mull und Iona Nach dem Frühstück fahren Sie mir der Fähre zur Isle of Mull, der drittgrössten der Hebrideninseln. Mit einer weiteren Fährfahrt besuchen Sie die Schwesterninsel Iona. Sie haben Zeit, die historische Iona Abtei zu besuchen bevor Sie nachmittags die Reise nach Mull fortsetzen, um die wilde Schönheit und malerische Küstenlandschaft der Insel zu bewundern. Anschliessend Fährfahrt zum Festland zurück. (F, A)

4 . Tag Loch Ness Via Fort William und vorbei an Loch Lochy reisen Sie zur kleinen Ortschaft und ehemaligen englischen Festung Fort Augustus am südwestlichen Ende des Loch Ness. Seit Jahrhunderten gibt es regelmäßige Sichtungen von ‘Nessie’, einem Seemonster welches, der Sage nach, noch tief unter dem Wasser leben soll. Nach kurzer Weiterfahrt besuchen Sie auch die aus dem 13. Jahrhundert stammenden Ruine des Urquhart Castle. Übernachtung in Aviemore. (F, A)

5 . Tag Whisky Heute besuchen Sie eine der berühmten schottischen Whisky Destillerien. Anschließend fahren Sie nach Elgin. Bekannt ist Elgin vor allem wegen seiner Weberei & Spinnerei, die Kaschmir verarbeitet und wegen ihrer berühmten Kathedrale, die Sie besichtigen werden. Bevor Sie Ihr heutiges Tagesziel Aberdeen erreichen besichtigen Sie Huntly Castle. (F, A)

6 . Tag Tradition und Geschichte Zunächst geht die Fahrt entlang der Küste, wo Sie für einen Fotostopp am Dunnottar Castle halten. Diese Burg beeindruckt vor allem durch ihre aussergewöhnliche Lage, denn sie ist auf ca. 50m hohe Klippen erbaut und nur durch einen Pfad zu erreichen. Danach fahren Sie in südliche Richtung nach Edinburgh. Bei einer Stadtrundfahrt am Nachmittag werden Sie alle Hauptsehenswürdigkeiten der schottischen Hauptstadt - oft ‘Athen des Nordens’ genannt – entdecken. (F, A)

7 . Tag Edinburgh – Schweiz Fahrt zum Flughafen und individuelle Rückreise. (F)