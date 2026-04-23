Schottland – Auf den Spuren von Outlander ab Edinburgh

1 . Tag Edinburgh Individuelle Anreise nach Edinburgh. Transfer zum Hotel. Der restliche Tag steht Ihnen zur freien Verfügung.

2 . Tag Die Hauptstadt Schottlands (F, A) Heute unternehmen Sie eine Entdeckungstour durch Edinburgh. Besuchen Sie das Edinburgh Castle sowie die Drehorte von Jamies Druckerei, dem Jamaika-Ball und dem World’s End Pub. Ausserhalb der Stadt besichtigen Sie die alte Wassermühle Preston Mill, wo Jamie sich in der Serie vor den Rotröcken versteckte. Auch das Craigmillar Castle, das das Ardsmuir Prison darstellte und Jamie als Gefangenen hielt, steht auf dem Programm.

3 . Tag Blackness Castle (F, A) Sie machen sich auf den Weg von Edinburgh nach Stirling. Besichtigen Sie das Midhope Castle, den Familiensitz von Jamie Fraser und seiner Familie. Das Blackness Castle, das als Kulisse für das Hauptquartier von Black Jack Randall in Fort William diente, steht ebenfalls auf dem Programm. Abschliessend besuchen Sie das spätmittelalterliche Doune Castle (Castle Leoch).

4 . Tag Culross Palace und Aberdour Castle (F, A) Entdecken Sie die Kleinstadt Culross, in der Serie das Dorf Cranesmuir, wo zahlreiche Szenen gedreht wurden, u.a. der Kräutergarten, in dem Claire und Geillis sich kennenlernten (Garten des Culross Palace). Das Aberdour Castle diente als Schauplatz für das Kloster St Anne de Beaupre. Im Dorf Falkland, das in der Serie als Inverness der 1940er Jahre darstellt, können Sie durch die Gassen schlendern und den Falkland Palace besichtigen.

5 . Tag Drummond Gardens (F, A) Schlendern Sie am Morgen durch die beeindruckenden Drummond Gardens, die in der Serie als „Versailles“ dienten. Anschliessend besuchen Sie die Kirche in Tibbermore, wo der Hexenprozess gegen Claire und Geillis stattfand. Dann geht es weiter Richtung Norden, wo Sie dem Highland Folk Museum einen Besuch abstatten. Das Museum diente als Kulisse für das Dorf in der Folge „Tribut“.

6 . Tag Culloden Battlefield (F, A) Beginnen Sie den Tag mit einem Besuch des Culloden Battlefields. Anschliessend haben Sie Zeit für einen Stadtbummel durch Inverness. Später lernen Sie in einer Whisky-Destillerie alles über die Herstellung des schottischen Nationalgetränks. Ein Fotostopp am Loch Ness rundet den Tag ab.

7 . Tag Glenfinnan Monument (F) Heute sehen sie das historische Glenfinnan Monument, das an der Stelle steht, an der Bonnie Prince Charlie an Land ging und den finalen Jakobitenaufstand entfachte. Durch die dramatische Landschaft des Glen Coe, wo die Anfangsszenen der 1. Staffel gedreht wurden, geht es weiter nach Glasgow. Dort besichtigen Sie die Glasgow Cathedral, die in der Serie als Krankenhaus in Frankreich diente.

8 . Tag Heimreise (F) Transfer zum Flughafen Edinburgh. Haste ye back!- Komm bald wieder.