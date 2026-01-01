Herrschaftliches Schottland ab Edinburgh

1 . Tag Schweiz – Edinburgh Individuelle Anreise nach Edinburgh. Am Flughafen übernehmen Sie Ihren Mietwagen und fahren in die Stadt, um einen ersten Eindruck zu erhalten. Oder Sie machen sich direkt auf den Weg in Ihre erste Unterkunft, dem Dalhousie Castle, wo Sie zweimal übernachten. (ca. 15 km)

2 . Tag Die schottische Hauptstadt Erkunden Sie heute die quirlige, schottische Hauptstadt. Die Kontraste der Old und New Town könnten nicht grösser sein. Die verwinkelten Gassen in der Old Town laden auf eine Reise ins Mittelalter ein. Die mit Herrenhäusern gesäumten Strassen der New Town, die inzwischen auch nicht mehr so neu ist, wie es der Name vermuten lässt, zeugen vom Reichtum und der Bedeutung Edinburghs. (ca. 25 km) (F)

3 . Tag Der Nordsee entlang Am Morgen verlassen Sie die Region Edinburgh. Sie passieren den Firth of Forth über den eine imposante Eisenbahnbrücke führt. Ein Abstecher nach St. Andrews, das eine schmucke Altstadt besitzt, lohnt sich. Kurz nach Dundee ist das romantische Glamis Castle einen Besuch wert. Am Nachmittag erreichen Sie Aberdeen, wo Sie im Mercure Aberdeen Ardoe House zwei Nächte verbringen. (ca. 240 km) (F)

4 . Tag Die königliche Sommerresidenz Wir empfehlen Ihnen einen Ausflug in die Royal Deeside. In diesem idyllischen Tal liegt Balmoral Castle, die Sommerresidenz der königlichen Familie. Falls die Royals nicht im Schloss weilen, kann es besichtigt werden. Daneben ist die Ortschaft Braemar, die für ihre Highland-Games bekannt ist, einen Besuch wert. (ca. 190 km) (F)

5 . Tag Malt Whisky Trail Die Region, die Sie heute durchqueren, ist weltberühmt für ihre Whisky-Destillerien. Zahlreiche der bekanntesten Whisky-Hersteller können besichtigt werden. Aber auch architektonisch hat die Gegend mit einer der grössten Schloss- und Burgendichte des Landes einiges zu bieten. Sie übernachten zweimal im Culloden House Hotel, das etwas ausserhalb von Inverness liegt. (ca. 180 km) (F)

6 . Tag In die Highlands Wir empfehlen Ihnen, eine Rundfahrt durch die nördlichen Highlands zu unternehmen. Erkunden Sie die karge aber nicht minder schöne Landschaft auf einer Fahrt nach Gairloch und den «Inverewe Gardens». Der Garten überrascht mit einer unglaublichen Pflanzenvielfalt. (ca. 260 km) (F)

7 . Tag Am Loch Ness Sie fahren zum weltberühmten Loch Ness. Machen Sie einen Halt bei den Ruinen des Urquhart Castle und halten Sie nach Nessie Ausschau. Entlang des Caledonian Canals erreichen Sie Fort William, das am Fusse des höchsten Berges von Grossbritannien, dem Ben Nevis, liegt. Über Glencoe und entlang des Loch Lomond erreichen Sie Glasgow. Sie übernachten im Mar Hall Hotel, etwas ausserhalb der Stadt. (ca. 285 km) (F)

8 . Tag Glasgow - Edinburgh – Schweiz Fahrt zum Flughafen von Glasgow oder Edinburgh, Rückgabe des Mietwagens und individuelle Rück- oder Weiterreise. (ca. 10 bzw. 85 km) (F)