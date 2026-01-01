Schottland Highlands and Islands ab Edinburgh

1 . Tag Willkommen Schottland Ankunft am Flughafen Edinburgh und Übernahme des Mietwagens. Auf einer ca. einstündigen Fahrt machen Sie sich auf den Weg nach Glasgow. Unterwegs ist ein Zwischenstopp in Stirling zu empfehlen. Erkunden Sie am ersten Tag Glasgow, die grösste Stadt Schottlands, auf einer Hop-on-Hop-off Sightseeing-Tour. Sie können sich auch für folgendes entscheiden: Besuchen Sie eines der vielen faszinierenden Museen der Stadt, wie Kelvingrove oder St. Mungos, oder machen Sie eine Führung durch die Tennents-Brauerei, um das lokale Bier zu probieren. Übernachtung: Glasgow

2 . Tag Glasgow - Fort William Am heutigen Tag fahren Sie von Glasgow in die Gegend um Fort William. Auf dem Weg dorthin können Sie eine Bootsfahrt auf dem Loch Lomond unternehmen oder in dem hübschen Dorf Luss anhalten, um Fotos von den malerischen Cottages und des Lochs zu machen. Setzen Sie Ihre Fahrt nach Norden durch das Rannoch Moor fort und halten Sie für Fotos von Glencoe an, einem der berühmtesten Täler in Schottland, bevor Sie an Ihrem nächsten Übernachtungsort ankommen. Übernachtung: Fort William

3 . Tag Fort William - Kyle of Lochalsh Auf der Fahrt entlang der malerischen Road to the Isles, halten Sie am Glenfinnan Monument für Fotos von der Eisenbahnbrücke, die aus den Harry-Potter-Filmen bekannt ist, bevor Sie mit der Fähre auf die Isle of Skye übersetzen. Erkunden Sie die Insel am Nachmittag. Sie haben die Wahl zwischen der farbenfrohen Hafenstadt Portree oder dem Besuch des Clan Donald Center, um mehr über die Geschichte des Clans auf Skye zu erfahren. Kehren Sie per Brücke zum Festland zurück und weiter zu Ihrem Hotel in der Region Kyle of Lochalsh Halten Sie unterwegs an und machen Sie ein Foto vom Eilean Donan Castle, einem der meistfotografierten Schlösser Schottlands. Übernachtung: Kyle of Lochalsh

4 . Tag Kyle of Lochalsh - Ullapool Fahren Sie weiter Richtung Norden nach Ullapool, entlang der wunderschönen Westküste. Die Landschaft an der Küste ist spektakulär, und es gibt Gelegenheiten in den Dörfern entlang des Weges zu halten, zum Beispiel in Plockton. Sie haben auch die Möglichkeit Inverewe Garden, der tropischen Oase an der schottischen Küste einen Besuch abzustatten, bevor Sie am Nachmittag in der Hafenstadt Ullapool eintreffen. Übernachtung: Ullapool

5 . Tag Ullapool - Thurso Fahren Sie von Ullapool nach Thurso entlang einiger der eindrücklichsten Küstenlandschaften Grossbritanniens. Halten Sie in Durness an, um das John Lennon Memorial Garden zu erkunden. Oder halten Sie in Bettyhill, um mehr über die dramatische Geschichte der Clearances zu erfahren. Vergessen Sie nicht einen Spaziergang an einem der vielen Stränden entlang der Nordküste zu machen, bevor Sie zwei Nächte in Thurso verbringen.

6 . Tag Erkundung von Orkney Nehmen Sie die Fähre von Scrabster oder Gills Bay, um Orkney zu erkunden. Es gibt heute viel zu erleben, wie Skara Brae, das 5000 Jahre alte Dorf, der Ring of Brodgar Steinkreis sowie die Stadt Kirkwall mit ihren vielen Geschäften, die lokale Produkte und Kunsthandwerk anbieten. Fahren Sie über die Churchill Barriers und halten Sie an der italienischen Kapelle für Fotos, bevor Sie zum Festland zurückkehren. Übernachtung: Umgebung von Thurso

7 . Tag Thurso - Inverness Von Thurso geht es in Richtung Süden in die Hauptstadt der Highlands, Inverness. Auf dem Weg dorthin können Sie Dunrobin Castle, ein märchenhaftes Schloss an der Ostküste besuchen. Hier können Sie das Schloss oder das viktorianische Museum mit seiner umfangreichen Sammlung erkunden oder die Falknerei in den Schlossgärten geniessen. Checken Sie zur Übernachtung in Inverness ein, bevor Sie die Stadt und ihre traditionellen Musik Pubs zu Fuss oder auf einer Hop-on-Hop-off Sightseeingtour entdecken. Übernachtung: Inverness

8 . Tag Entdeckung von Inverness Verbringen Sie den Tag mit der Erkundung des Loch Ness und Inverness - besuchen Sie doch Urquhart Castle an den Ufern des Lochs, oder machen Sie eine Bootstour und versuchen, ob Sie Nessie sehen können? Outlander-Fans sollten auf keinen Fall die nahe gelegenen Clava Cairns und das Schlachtfeld von Culloden verpassen. Ausserdem gibt es in der Gegend auch viele Schlösser zu entdecken, wie Brodie und Cawdor. Übernachtung: Region Inverness

9 . Tag Inverness - Aberdeen Verlassen Sie Inverness und fahren Sie in die schottische Speyside-Region, ein Gebiet, das für seine Brennereien berühmt ist. In einer der Brennereien entlang des Weges können Sie sich über das Handwerk der Whiskyherstellung informieren. Sie können auch einen Halt in der Speyside Cooperage einlegen, um mehr über die Herstellung von Whiskyfässern zu erfahren. Weiter geht es nach Aberdeen an der Ostküste, wo Sie übernachten werden. Übernachtung: Raum Aberdeen

10 . Tag Aberdeen - Edinburgh Auf Ihrem Weg nach Süden können Sie einen Zwischenstopp einlegen, um das atemberaubende Glamis Castle oder das brandneue V&A Museum in Dundee zu besichtigen, bevor Sie über die Tay Bridge in das Königreich Fife fahren. Golfliebhaber sollten sich St. Andrews nicht entgehen lassen, eine malerische Stadt, die für ihre Golfplätze, ihre alte Kathedrale und ihre königlichen Verbindungen bekannt ist. Auf dem Weg nach Edinburgh, der Hauptstadt Schottlands, überqueren Sie die Queensferry Crossing. Übernachtung: Edinburgh und Umgebung

11 . Tag Tour durch Edinburgh Entdecken Sie Edinburgh auf einer Hop-on-Hop-off-Sightseeing-Tour, bevor Sie das Edinburgh Castle besuchen. Wenn Sie auf den Geschmack von Whisky gekommen sind, nehmen Sie an einer Führung im Scotch Whisky Experience teil oder besuchen Sie die Royal Yacht Britannia im nahe gelegenen Leith. Am Abend können Sie bei einem unterirdischen Geisterspaziergang die gruselige Seite von Edinburgh erkunden oder bei einem schottischen Abend einheimische Küche und Musik erleben. Übernachtung: Edinburgh und Umgebung

12 . Tag Rückreise in die Schweiz Ihre epische Reise entlang der schottischen Küste ist nun zu Ende. Geben Sie Ihren Mietwagen zurück (falls Sie das nicht schon bei Ihrer Ankunft in Edinburgh am 10. Tag getan haben) und fliegen Sie vom Flughafen Edinburgh ab. Wie man Schottland sagt - Haste Ye Back! (Komm bald zurück)