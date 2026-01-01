Schottische Inselwelten ab Edinburgh

1 . Tag Schweiz - Edinburgh Individuelle Anreise nach Edinburgh. Am Flughafen übernehmen Sie Ihren Mietwagen und fahren zu Ihrem Hotel in der Stadt. Sie verbringen zwei Nächte in Edinburgh. (ca. 15 km)

2 . Tag Die schottische Hauptstadt Zu Fuss lässt sich die schottische Hauptstadt am besten entdecken. Die New Town, die etwas jüngere Altstadt Edinburghs, lockt mit exklusiven Boutiquen und hübschen Cafés, die Old Town mit ihrer Royal Mile lässt einen ins Mittelalter eintauchen. Daneben warten zum Beispiel die ausser Dienst gestellte, königliche Jacht «Britannia» oder das Edinburgh Castle auf Ihren Besuch. (F)

3 . Tag Richtung Norden Sie machen sich auf den Weg Richtung Norden. In Perth, der früheren Hauptstadt Schottlands, ist eine Besichtigung des Scone Palace empfehlenswert. Er war der Krönungsort der schottischen Könige und ist somit untrennbar mit der bewegten Geschichte des Landes verbunden. In der Nähe Ihres Übernachtungsortes Pitlochry, wartet mit Blair Castle ein zweites, imposantes Schloss auf Sie. Es ist heute noch der Sitz des Duke of Atholl, der mit seinen «Atholl Highlanders» die einzige Privatarmee Europas unterhält. (ca. 115 km) (F)

4 . Tag Der Malt Whisky Trail Bald nach Pitlochry erreichen Sie den Cairngorms National Park in den Grampian Mountains. Der Park schützt grosse Teile der noch verbliebenen Wälder Schottlands. Ab Aviemore, dem Fluss Spey folgend, kommen Sie in das Gebiet des Malt Whisky Trails. Es versteht sich von selbst, dass einige der weltbesten Whiskys aus dieser Region stammen. Besuchen Sie eine Destillerie und lassen Sie sich in die Geheimnisse der Produktion des hochprozentigen Getränks einweihen. Auch Schlossfans kommen auf ihre Kosten – zahlreiche historische Gebäude können in dieser Gegend besichtigt werden. Sie fahren nach Inverness weiter, wo Sie übernachten. (ca. 250 km) (F)

5 . Tag In die Highlands Sie fahren in nordwestliche Richtung und tauchen schon bald in die einsame, karge aber nicht minder schöne Landschaft der North West Highlands ein. Machen Sie einen Umweg über Gairloch. Das hübsche Dörfchen lädt zu einem willkommenen Halt ein. Auch die «Inverewe Gardens» sollten Sie nicht verpassen. Sogar Palmen sind hier zu finden. Sie fahren weiter zu Ihrem Übernachtungsort Ullapool, das sich mit seiner weissen Häuserreihe direkt am Ufer des Loch Broom gekonn

6 . Tag Auf die Isle of Lewis Am Morgen nehmen Sie die Fähre von Ullapool nach Stornoway. Die Hauptstadt von Lewis ist mit Abstand die grösste Ortschaft der äusseren Hebriden. Ein Grossteil der Bevölkerung spricht hier noch Gälisch und so sind die Hinweisschilder überall zweisprachig beschriftet. Im Museum des Lews Castles erfahren Sie mehr über die Geschichte und das traditionelle Leben in früheren Zeiten. Sie übernachten zweimal auf Lewis. (F)

7 . Tag Weisse Steine und schwarze Häuser Ein ganzer Tag ist der Erkundung von Lewis gewidmet. Die bekannteste Sehenswürdigkeit der Insel ist der wohl schönste Steinkreis Schotttlands – die «Standing Stones of Callanish». Die zu einem Sonnenkreuz, um das sich im Zentrum ein Kreis schliesst, angeordneten Steine sind mindestens 3500 Jahre alt. Auch die «Black Houses», traditionelle Hebridenhäuser mit Trockenmauern und reetgedeckten Dächern, lohnen einen Besuch. Sie sollten sich jedoch auch Zeit nehmen, um auf einer der kleinen Strassen an die Küste zu fahren, wo der Atlantik ungebremst und mit voller Kraft an die steilen Klippen donnert. (ca. 110 km) (F)

8 . Tag Schafe und Tweed Sie fahren auf die Isle of Harris, die durch eine schmale Landzunge mit Lewis verbunden ist. Wer an Harris denkt, denkt auch an den bekannten Harris Tweed. Der raue, strapazierfähige Stoff ist aus der britischen Landhausmode nicht mehr wegzudenken. In den Tweed-Shops der Insel finden Sie bestimmt das eine oder andere Mitbringsel. Daneben sollten Sie die traumhaften Sandstrände auf der Westseite der Insel nicht verpassen. Das türkisfarbene, glasklare Wasser und der puderfeine, weisse Sand würde viele Badestrände vor Neid erblassen lassen. Wenn nur das Wasser ein bisschen wärmer wäre! Aber für ein Picknick am Strand von Luskentyre muss einfach Zeit sein. Sie übernachten auf der Isle of Harris. (ca. 75 km) (F)

9 . Tag Inselleben Geniessen Sie auf der Fahrt in den Süden von Harris das geruhsame Inselleben. Im Weiler Rodel am Ende der Inselstrasse lohnt sich ein Besuch der kleinen Kirche. Am Nachmittag nehmen Sie die Fähre von Leverburgh und setzen in einer Stunde nach Berneray über. Auf North Uist verbringen Sie zwei Nächte. (ca. 50 km) (F)

10 . Tag Uist und Benbecula Auf den Inseln North und South Uist sowie dem dazwischenliegenden Benbecula ist Natur pur angesagt. Auf einem markierten Wanderweg im Balranald Reserve auf North Uist lassen sich mit etwas Glück Wildtiere beobachten. In South Uist lädt ein fast 40 km langer Muschelstrand mit Dünen zu langen Spaziergängen ein. (ca. 135 km) (F)

11 . Tag Nach Barra Ihre Reise geht weiter südwärts bis Sie auf dem kleinen Inselchen Eriskay ankommen. Falls Sie das Buch «Das Whiskyschiff» gelesen haben, dürfte Ihnen die Insel bekannt vorkommen. Vor der Insel liegt tatsächlich ein Whiskyschiff, dessen Flaschen vor dem Untergehen vorsorglich von der Bevölkerung «gerettet» wurden. Von hier aus nehmen Sie die Fähre nach Barra. Sie übernachten zweimal auf dem kleinen Eiland. (ca. 85 km) (F)

12 . Tag Der Gezeitenflughafen Im Hauptörtchen Castlebay kann das Kisimul Castle besichtigt werden, das auf einer kleinen Insel im Hafen liegt. Empfehlenswert ist auch ein Besuch der kleinen Nachbarsinsel Vatersay, die mit einsamen Stränden lockt. Der heimliche Star der Insel ist jedoch der Flughafen von Barra. In einer kleinen Bucht kann der Linienflug vom Festland nur bei Ebbe auf einem Sandstreifen landen, ansonsten steht dieser unter Wasser. (ca. 40 km ) (F)

13 . Tag Zurück aufs Festland Am frühen Morgen bringt Sie die Fähre von Castlebay in einer knapp fünfstündigen Fahrt zurück ans Festland nach Oban. Machen Sie nach der Ankunft der Fähre einen Bummel durch den hübschen Hafenort und lassen Sie sich fangfrischen Fisch in einem der gemütlichen Fischrestaurants schmecken. Übernachtung in Oban. (F)

14 . Tag In die Kulturstadt Glasgow Anstatt direkt ins Landesinnere zu fahren, empfehlen wir Ihnen einen Abstecher Richtung Süden und danach die schöne Route dem Loch Fyne entlang zu machen. Fast am Ende des Loches lohnt sich eine Besichtigung des Märchenschlosses Inveraray Castles. Dem malerischen Loch Lomond entlang fahren Sie danach nach Glasgow, dem Kulturzentrum Schottlands. Sie übernachten in Glasgow (ca. 200 km) (F)

15 . Tag Rückreise Fahrt zum Flughafen von Glasgow oder Edinburgh, Abgabe Ihres Mietwagens und individuelle Rückoder Weiterreise. (ca. 15 bzw. 65 km) (F)