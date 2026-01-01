Auf den Spuren der Clans ab Edinburgh

1 . Tag Anreise nach Schottland Ankunft am Flughafen Edinburgh und Übernahme Ihres Mietwagens. Fahren Sie die kurze Strecke zu Ihrem Schlosshotel. Verbringen Sie den Rest des Tages, um Ihr Hotel und seine Einrichtungen zu geniessen, oder machen Sie sich auf den Weg nach Edinburgh und erkunden Sie die Hauptstadt. Übernachtung in Edinburgh

2 . Tag Edinburgh Edinburgh hat viele Geschäfte, Pubs und Restaurants sowie eine gute Auswahl an Aktivitäten zu bieten. Edinburgh Castle beherbergt die Kronjuwelen von Schottland. Besuchen Sie die Burg oder den Palace of Holyroodhouse, der offiziellen Residenz der königlichen Familie in Schottland. Whisky- Liebhaber sollten nicht die Scotch Whisky Experience verpassen. Übernachtung in Edinburgh

3 . Tag St. Andrew's Am Morgen Fahrt über die Queensferry Crossing mit seiner fantastischen Aussicht über den Firth of Forth weiter nach St Andrews, der Heimat des Golfs. Erkunden Sie die schöne Universitätsstadt zu Fuss. Fahren Sie weiter nach Norden über die Tay Bridge und besuchen Sie Glamis Castle, den Kindheitssitz der Königinmutter, oder Dunnottar Castle, eines der schönsten Schlösser in Schottland. Checken Sie in Ihrem Herrenhaushotel in der Gegend von Aberdeen ein.

4 . Tag Royal Deeside Heute Besuchen Sie Royal Deeside. Ein herrliches Tal des Flusses Dee, in dem sich Schloss Balmoral befindet. Sie können durch die Gärten von Crathes Castle, einem klassischen Märchenschloss wandeln, oder entdecken Sie das nahe gelegene Drum Castle, mit seinem Turm aus dem 13. Jahrhundert. Verbringen Sie etwas Zeit mit der Erkundung der Dörfer in Royal Deeside, die alle ihren eigenen Charme besitzen. Übernachtung in Aberdeen und Umgebung

5 . Tag Malt Whisky Trail Fahren Sie in Richtung Norden nach Inverness. Folgen Sie dem Malt Whisky Trail und besuchen Sie einige der Destillerien, die die berühmtesten und wie manche sagen feinsten Malt Whiskys herstellen. Speyside ist ein Muss für jeden Whisky-Liebhaber. Hier finden Sie Glenfiddich, Macallan, Glenlivet und viele andere am Ufer des Spey. Das Gebiet ist auch die Heimat prächtiger Schlösser, wie zum Beispiel Cawdor Castle und Brodie Castle, die mit der Geschichte der Jakobiten tief verbunden sind. Weiterfahrt zu Ihrem Schlosshotel in der Gegend von Inverness.

6 . Tag Highlands Geniessen Sie eine spektakuläre Aussicht am nördlichsten Punkt des Festlands – Dunnet Head. Bei gutem Wetter haben Sie Sicht auf die Orkney-Inseln, an sehr klaren Tagen sogar bis zum Cape Wrath, dem nordwestlichsten Punkt Schottlands. Mit etwas Glück können Sie am Dunnet Head auch Papageitaucher und Kegelrobben beobachten. Vorbei am Dunrobin Castle entlang der Küste geht es zurück nach Inverness.

7 . Tag Westküste Fahren Sie entlang des legendären Loch Ness zum Urquhart Castle, das aus dem 12. Jahrhundert stammt und herrlich am Ufer des Sees liegt. Folgen Sie dem Caledonian Canal entlang des Loch Lochy nach Fort William. Die Stadt liegt im Schatten des Ben Nevis, Grossbritanniens höchstem Berg. Weiter geht es durch Glencoe, eines der legendärsten Tälern Schottlands, und durch das schroffe Rannoch Moor. Fahren Sie entlang des Loch Lomond, bekannt für die ruhige Schönheit seiner bewaldeten Ufer und Inseln. Checken Sie in Ihr Hotel in der Gegend von Loch Lomond oder Glasgow ein und geniessen Sie einen letzten Abend in Ihrem Hotel.

8 . Tag Rückreise in die Schweiz Fahrt zum Flughafen Edinburgh und Rückgabe des Mietwagens. Haste ye back! - Komm bald wieder!