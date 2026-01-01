Steinkreise, Schlösser und Sandstrände ab Edinburgh

1 . Tag Schweiz - Edinburgh Individuelle Anreise nach Edinburgh. Am Flughafen übernehmen Sie Ihren Mietwagen und fahren zu Ihrer Unterkunft in der Stadt. Sie verbringen zwei Nächte in Edinburgh. (ca. 15 km)

2 . Tag Die schottische Hauptstadt Am besten entdecken Sie die sympathische Stadt zu Fuss. Die New Town lockt mit chicen Geschäften, die Old Town mit ihrer Royal Mile zeigt einem das mittelalterliche Gesicht. Daneben warten zum Beispiel die «Royal Yacht Britannia» oder das Edinburgh Castle auf einen Besuch. (F)

3 . Tag Richtung Norden Auf Ihrem Weg Richtung Norden überqueren Sie zuerst den Firth of Forth und sehen parallel dazu die bekannte, rote Eisenbahnbrücke. In Perth ist eine Besichtigung des Scone Palace empfehlenswert. Er war der Krönungsort der schottischen Könige und ist somit untrennbar mit der bewegten Geschichte des Landes verbunden. Ein zweites, imposantes Schloss erwartet Sie in der Nähe von Pitlochry. Blair Castle ist noch heute der Sitz des Dukes of Atholl und besitzt mit den «Atholl Highlanders » die letzte Privatarmee Europas. Sie übernachten in der Region Pitlochry. (ca. 110 km) (F)

4 . Tag Der Malt Whisky Trail Anstatt auf direktem Weg nach Inverness zu fahren, sollten Sie sich heute Zeit und Musse nehmen und Ihren Weg Richtung Nordosten einschlagen. Schon bald erreichen Sie ein Gebiet, in dem sich zahlreiche Whisky-Destillerien angesiedelt haben. Legen Sie bei einer der Destillerien einen Halt ein und lassen Sie sich alles über die Herstellung des schottischen Nationalgetränks erzählen. Falls Sie Whisky nicht interessiert, sollten Sie der vielen Schlösser und Burgen wegen die Gegend trotzdem besuchen. Danach fahren Sie nach Inverness, wo Sie zwei Nächte verbringen. (ca. 260 km) (F)

5 . Tag Besuch bei Nessie Heute empfehlen wir Ihnen einen Ausflug zum Loch Ness. Besichtigen Sie die Ruinen des Urquhart Castles, die idyllisch am Ufer des Lochs liegen und halten Sie nach Nessie, dem Seeungeheuer Ausschau. (ca. 110 km) (F)

6 . Tag An der Nordseeküste Ihre Fahrt geht der Nordseeküste entlang. Nach etwa der Hälfte der Strecke sollten Sie den Besuch des Dunrobin Castles nicht verpassen. Das elegante, weisse Schloss lädt mit prächtigen Zimmern und einem noch prächtigeren Garten zum Verweilen ein. Je weiter Sie nach Norden fahren, desto rauer wird die Umgebung, desto karger die Vegetation. Ihr Übernachtungsort für zwei Nächte ist Thurso. (ca.180 km) (F)

7 . Tag Die Orkney Inseln Ein Tagesausflug auf die nördlich vor Schottland liegenden Orkney Inseln steht an. Mit der Autofähre fahren Sie von Scrabster nach Stromness. Die Orkneys bieten neben einer wildromantischen Inselwelt vor allem neolithische Stätten von Weltrang: Skara Brae ist die besterhaltenste Siedlung der Jungsteinzeit in Europa, das Kammergrab Maes Howe hat bereits 5000 Jahre auf dem Buckel und die Standing Stones of Stenness und der Ring of Brodgar lassen einen den Atem stocken. Am späten Nachmittag fahren Sie mit der Fähre zum Festland zurück. (ca. 75 km) (F)

8 . Tag Einsame Sandstrände Die Fahrt von Thurso via Durness nach Ullapool gehört wohl zu den schönsten Routen Schottlands. Nirgendwo setzen sich Küste und Highlands so dramatisch in Szene wie hier: der zerklüftete Gipfel des Stac Pollaidh, mit hunderten Teichen und Seen durchsetzte Heidelandschaft und fantastische Küstenabschnitte , die vom türkisfarbenen Meer umspült werden. Lassen Sie sich Zeit und machen Sie den einen oder anderen Abstecher an die Küste und geniessen Sie ein Picknick an einem der einsamen Sandstrände. Ihr Etappenziel ist Ullapool oder Gairloch. (ca. 230 km) (F)

9 . Tag Wildromantische Highlands In Gairloch lohnt der Besuch der «Inverewe Gardens ». Im vom Golfstrom verwöhnten Klima gedeihen Pflanzen, die sonst im Mittelmeergebiet beheimatet sind. Bevor Sie auf die Isle of Skye fahren, sollten Sie einen kurzen Umweg zum Eilean Donan Castle einlegen, das wohl meistfotografierte Gebäude Schottlands. Über die Skye Bridge gelangen Sie dann auf die Isle of Skye. Sie übernachten zweimal auf dem Eiland. (ca. 230 km) (F)

10 . Tag «Wolkeninsel» Der ursprüngliche Name «Sküyo», was «Wolkeninsel » bedeutet, kommt nicht von ungefähr. Häufig verhüllen Wolken die Cuillin Hills im Innern der Insel. Wenn dann jedoch die Sonne durch die Wolkendecke bricht, erscheint einem die Insel umso schöner. Erkunden Sie die zerklüfteten Klippen, bizarre Basaltfelsen und den hübschen Hauptort Portree auf einer Inselrundfahrt. (ca.110 km) (F)

11 . Tag Der Westküste entlang Anstatt wieder über die Brücke aufs Festland zu fahren, empfehlen wir Ihnen, die Fähre von Armadale nach Mallaig zu nehmen. Eine reizvolle Fahrt bringt Sie nach Fort William. Bald nach dem Städtchen zweigt linkerhand das Glencoe-Tal ins Landesinnere ab. Das «Tal der Tränen», wie es auch genannt wird, erlangte wegen des Massakers am Clan der MacDonalds traurige Berühmtheit. Ihr Ziel ist das Hafenstädtchen Oban, das für seine vorzüglichen Fischrestaurants bekannt ist und in dem Sie zwei Nächte verbringen. (ca.190 km) (F)

12 . Tag Inselwelten Von Oban aus empfehlen wir Ihnen einen Ausflug auf die Isle of Mull und Iona. Sie setzen mit der Fähre nach Mull und etwas später nach Iona über. Das kleine Eiland beheimatet ein Benediktinerkloster, dessen Gründung ins Jahr 580 zurückgeht. Auf dem Friedhof fanden zahlreiche schottische Könige ihre letzte Ruhestätte. (ca 180. km) (F)

13 . Tag Loch Lomond Anstatt direkt ins Landesinnere zu fahren, lohnt sich der Abstecher Richtung Süden und dem Loch Fyne entlang. Fast am Ende des Loches erwartet Sie das Märchenschloss Inveraray Castle, das besichtigt werden kann. Danach sollten Sie den Nachmittag für die idyllische Region rund um das Loch Lomond einplanen. Gegen Abend erreichen Sie Stirling mit seinem imposanten Schloss, das über der Stadt wacht. Hier verbringen Sie zwei Nächte. (ca.170 km) (F)

14 . Tag Kultur, Natur oder Technik Eine Fülle von Ausflugsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Auswahl. Stirling Castle besticht mit dem königlichen Palast. Glasgow reizt mit seinem vielfältigen kulturellen Angebot. Und Technikinteressierten sei das Falkirk Wheel, ein einzigartiges Schiffshebewerk, ans Herz gelegt. (F)

15 . Tag Rückreise Fahrt zum Flughafen von Edinburgh oder Glasgow, Abgabe Ihres Mietwagens und individuelle Rück- oder Weiterreise. (ca. 65 bzw. 60 km) (F)