Inselromantik auf den inneren Hebriden ab Edinburgh

1 . Tag Nach Edinburgh Individuelle Anreise nach Edinburgh. Am Flughafen übernehmen Sie Ihren Mietwagen und fahren zu Ihrer Unterkunft in der Stadt. Sie verbringen zwei Nächte in Edinburgh. (ca. 15 km)

2 . Tag Die Hauptstadt Schottlands Ein ganzer Tag ist der Erkundung der quirligen Stadt gewidmet. Besuchen Sie Edinburgh Castle, das auf einem erloschenen Vulkankegel erbaut, majestätisch über der Stadt thront. Oder bummeln Sie durch die New Town mit ihren exklusiven Boutiquen und netten Cafés. Aber auch der Palace of Holyroodhouse oder die königliche Jacht «Britannia » sind einen Besuch wert. (F)

3 . Tag Richtung Süden Sie beginnen Ihre Reise durch Schottland in südlicher Richtung. Durch die liebliche Landschaft der sogenannten «Borders» fahren Sie ins hübsche Örtchen Melrose. Dort wartet die eindrucksvolle Ruine der Melrose Abbey auf Ihren Besuch. Anschliessend ist eine Besichtigung des Traquair House im gleichnamigen Ort empfehlenswert. Die bewegte Geschichte und die berühmten Besucher des Hauses sind hochinteressant. Sie übernachten in der Umgebung von Peebles. (ca. 100 km) (F)

4 . Tag An die Küste Ganz im Süden Schottlands, nahe der Grenze zu England, befindet sich Caerlaverock Castle. Die Ruinen der Wasserburg stammen aus dem Mittelalter, als Grenzkriege alltäglich waren. Danach fahren Sie Richtung Ayr an die Westküste, wo unterwegs das Geburtshaus des bekannten Dichters Robert Burns steht, das heute ein Museum ist. Als Alternative bietet sich das etwas südlich gelegene Cluzean Castle an. Das stolze Herrenhaus thront auf einer Klippe und ist mit einem romantischen Landschaftsgarten umgeben. Übernachtung in der Umgebung von Ayr. (ca. 205 km) (F)

5 . Tag Schottland en miniature Am Morgen setzen Sie mit der Fähre auf die kleine Insel Arran über. Das hübsche Eiland wird auch als Schottland en miniature bezeichnet - mit einer Whiskydestillerie, einem Schloss und einem Steinkreis findet man hier alles, was für Schottland typisch ist. Neben dem sehenswerten Brodick Castle ist auch die Isle of Arran Distillery in Lochranza einen Besuch wert. Die kleine, schmucke Destillerie bietet Führungen an, die den Besucher in die Geheimnisse der Whisky-Herstellung einweiht. (ca. 80 km) (F)

6 . Tag Die Halbinseln Kintyre und Knapdale Von Lochranza aus nehmen Sie die Fähre nach Claonaig auf der Halbinsel Kintyre. Dieser abgelegene Landstrich ist allenfalls wegen des Liedes von Paul McCartney «The Mull of Kintyre» bekannt. Auf Ihrem Weg Richtung Norden laden die prähistorischen Stätten von Dunadd und Kilmartin Glen zu einer Entdeckungsreise in längst vergangene Zeiten ein: Hügelgräber, Felszeichnungen, Steinkreise und Menhire finden sich in dieser Gegend in hoher Konzentration. Am Nachmittag erreichen Sie Ihren Übernachtungsort Oban. Das hübsche Hafenstädtchen ist als «Tor der Hebriden» bekannt, da diverse Fähren von hier die Inneren und Äusseren Hebriden anfahren. (ca. 100 km) (F)

7 . Tag Die Druideninsel Iona Morgens setzen Sie mit der Fähre nach Mull über, fahren nach Fionnphort und nehmen die Fähre nach Iona. Ihr Mietwagen bleibt in Mull, da Iona klein genug ist, um es zu Fuss zu erkunden. Früher ein Zentrum keltischer Druiden, begann von hier aus im Jahre 563 die Christianisierung Schottlands. Das entstandene Kloster hatte früher dementsprechend grossen Einfluss und auf dem Friedhof sind mehr als 60 Könige begraben. Am Nachmittag nehmen Sie die Fähre zurück nach Mull, wo Sie für zwei Nächte übernachten. (ca. 120 km) (F)

8 . Tag Idyllisches Mull Tobermory, das Hauptstädtchen der Insel, ist auf jeden Fall einen Besuch wert, gilt es doch als hübschester Hafen der Hebriden. Die bunten Häuser des Ortes sind zum Wahrzeichen Mulls aufgestiegen. Besuchen Sie die Tobermory Distillery und kosten Sie den Whisky, der leicht nach Torf riecht. Wanderbegeisterten empfiehlt sich an der Südküste eine Wanderung zu schwarzen Basaltfelsen. Diese finden sich zu Tausenden auch auf der Insel Staffa, die mit einer Bootstour bei schönem Wetter besucht werden kann. (F)

9 . Tag Das «Tal der Tränen» Am Morgen setzen Sie mit der Fähre zurück ans Festland über. Von Oban aus fahren Sie nordwärts Richtung Fort William. Auf Ihrem Weg empfehlen wir Ihnen einen Abstecher in das Glencoe-Tal. Das «Tal der Tränen» erlangte wegen des Massakers am MacDonald-Clan traurige Berühmtheit. Heutzutage lockt vor allem die grossartige Berglandschaft, die im James Bond-Film «Skyfall» dramatisch in Szene gesetzt wurde. Ihr Etappenziel ist Fort William, ein Städtchen am Fusse des Ben Nevis, dem höchsten Berg Grossbritanniens. (ca. 110 km) (F)

10 . Tag Auf die Isle of Skye Von Fort William aus führt eine reizvolle Route nach Mallaig, das an der Atlantikküste liegt. Die gleiche Strecke fährt auch regelmässig ein Dampfzug, der dann filmreif über den eleganten Glenfinnan- Viadukt fährt. Seit auch Harry Potters Hogwarts- Express darüber gedampft ist, kennt den Viadukt die ganze Welt. In Mallaig nehmen Sie die Fähre nach Armadale auf der Isle of Skye. Hier verbringen Sie zwei Nächte. (ca. 140 km) (F)

11 . Tag «Wolkeninsel» «Sküyo» zu Deutsch «Wolkeninsel» nannten die Wikinger die grösste Insel der Inneren Hebriden – und das zu Recht. Häufig verhüllen Wolken die Gipfel der Cuilin Hills. Dies tut der Schönheit und Mystik der Insel aber keinen Abbruch. Erkunden Sie die landschaftliche Vielfalt der Insel: Tief ins Landesinnere reichende Fjorde, zerklüftete Klippen und bizarre Basaltfelsen, wie den «Old Man of Storr», erwarten Sie. (ca. 140 km) (F)

12 . Tag Dem Loch Ness entlang Über die imposante Skye Bridge gelangen Sie wieder aufs Festland. Kurz darauf kommt die wohl bekannteste Burg Schottlands in Ihr Blickfeld. Auf einem Inselchen am Treffpunkt dreier Meeresarme setzt sich das Eilean Donan Castle gekonnt in Szene. Weiter geht Ihre Reise dem malerischen Loch Ness entlang. Ob sich Nessie wohl zeigen wird? Sie übernachten in Inverness. (ca. 185 km) (F)

13 . Tag Die Hauptstadt des Whiskys Das Gebiet östlich von Inverness sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Neben unzähligen Burgen und Schlössern ist der Whisky der Hauptdarsteller der Gegend. Viele Destillerien haben sich hier angesiedelt und ihre Tore für Besucher geöffnet. In Dufftown, der inoffiziellen Whisky-Hauptstadt, beleuchtet ein Museum alle Aspekte der Whiskyindustrie. In Aviemore, einem Ferienort im Cairngorms Nationalpark, verbringen Sie die Nacht. (ca. 155 km) (F)

14 . Tag Durch die Grampian Mountains Ihr Weg nach Süden führt Sie durch die Grampian Mountains, in denen die meisten noch verbliebenen Wälder Schottlands zu finden sind. In Blair Atholl empfehlen wir Ihnen den Besuch des Blair Castles. Elegante Salons und eine beeindruckende Waffensammlung beherbergt der Sitz des Duke of Atholl. Via Pitlochry und Perth fahren Sie in die Region Edinburgh, wo Sie ein letztes Mal übernachten. (ca. 205 km) (F)

15 . Tag Rückreise Fahrt zum Flughafen von Edinburgh, Abgabe des Mietwagens und individuelle Rück- und Weiterreise. (ca. 20 km) (F)