Armenien in seiner vollen Pracht ab Jerewan
Armenien in seiner vollen Pracht ab Jerewan
Preis auf Anfrage
ab/bis Jerewan
Highlights:
- Besuch von Gedenkstätte des Völkermordes
- Degustation von Cognac
- Bisichtigung von den schönsten Klöter Armeniens
- Besichtigung von heissen Quellen
12 Tage / 11 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Individuelle Anreise nach Jerewan. Transfer in Ihr Hotel.
2. Tag Jerewan
Nach einem späten Frühstück lernen Sie die armenische Hauptstadt kennen. Es steht der Besuch des Handschriftenmuseums und der Gedenkstätte des Völkermordes an den Armeniern auf dem Programm. (F, M)
3. Tag Garni und Geghard
Heute besuchen Sie den heidnischen Tempel in Garni und das Höhlenkloster Geghard (UNESCO). In der Asat-Schlucht unternehmen Sie eine kleine Wanderung, um die malerische Landschaft zu geniessen. Zurück in Jerewan können Sie den bekannten Cognac Armeniens degustieren. (F, M) Wanderung 4 km
4. Tag Etchmiadzin
Sie unternehmen einen Ausflug ins Zentrum der armenisch-apostolischen Kirchen in Etchmiadzin. Besichtigung der Hauptkathedrale, welche gleich nach der Einführung des Christentums als Staatsreligion im Jahr 301 gebaut wurde (UNESCO). Weiterfahrt zu den Ruinen der Zvartnots Kathedrale. (F, M)
5. Tag Khor Virap
Der Ausflug führt Sie zum Kloster Khor Virap, welches vor dem Berg Ararat liegt. Danach machen Sie einen Stopp im bekannten Weindorf Areni, bevor Sie nach Noravank zu einem der schönsten Klöster Armeniens fahren. Übernachtung in Goris. (F, M)
6. Tag Tatev Kloster
Nach dem Frühstück fahren Sie ins Dorf Khndzoresk, von wo Sie eine Wanderung in die Schlucht des Alten Khndzoresks unternehmen. Weiter geht es zum mächtigen Klosterkomplex Tatev. Übernachtung in Jermuk. (F, M) Wanderung 4 km
7. Tag Gndevaz
Von Gndevaz unternehmen Sie eine Wanderung zum Kloster Gndevank, welches idyllisch in einem Tal eingebettet liegt. Am Nachmittag fahren Sie in die Höhe, wo Sie heisse Quellen besichtigen und ein kleines Bad im warmen Wasser nehmen können. Übernachtung in Yeghegnadzor. (F, M, A) Wanderung 3 km
8. Tag Kirche Spitakavor
Durch die malerisch schöne Landschaft machen Sie eine Wanderung zur Kirche Spitakavor. Übernachtung in Hermon für 2 Nächte. (F, M, A) Wanderung 9 km
9. Tag Smbataberd
Die Region Vayots Dzoar ist reich an architektonischen Denkmälern. Die Festung, zu der Sie wandern, stammt aus dem Mittelalter. (F, M, A) Wanderung 8 km
10. Tag Sewansee
Über den Selim Pass fahren Sie zur Blauen Perle Armeniens. Bevor Sie den Sewansee erreichen, besuchen Sie eine Karawanserei, eine frühere Station an der Seidenstrasse. Fahrt nach Jerewan. (F, M)
11. Tag Amberd Festung
Sie unternehmen einen Ausflug zum Berg Aragaz, wo Sie an einem der Hänge die Amberd Festung besichtigen. (F, M) Wanderung 4 km
12. Tag Weiter- oder Rückreise
Transfer zum Flughafen. Rückflug in die Schweiz oder individuelle Weiterreise. (F)
Im Preis inbegriffen
- 6 Übernachtungen im Erstklasshotel in Jerewan
- 5 Übernachtungen in einfachen Hotels auf dem Land
- Mahlzeiten gemäss Programm
- Transfers, Ausflüge und Besichtigungen gemäss Programm
- Deutsch sprechende Reiseleitung
- Ausführliche Reisedokumente
- An- und Rückreise
- CO2-Kompensation
- Annullations- und Rückreiseversicherung
- Trinkgelder
Preise
12 Tage / 11 Nächte Preis auf Anfrage