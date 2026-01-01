1 . Tag Anreise Individuelle Anreise nach Jerewan. Transfer in Ihr Hotel.

2 . Tag Jerewan Nach einem späten Frühstück lernen Sie die armenische Hauptstadt kennen. Es steht der Besuch des Handschriftenmuseums und der Gedenkstätte des Völkermordes an den Armeniern auf dem Programm. (F, M)

3 . Tag Garni und Geghard Heute besuchen Sie den heidnischen Tempel in Garni und das Höhlenkloster Geghard (UNESCO). In der Asat-Schlucht unternehmen Sie eine kleine Wanderung, um die malerische Landschaft zu geniessen. Zurück in Jerewan können Sie den bekannten Cognac Armeniens degustieren. (F, M) Wanderung 4 km

4 . Tag Etchmiadzin Sie unternehmen einen Ausflug ins Zentrum der armenisch-apostolischen Kirchen in Etchmiadzin. Besichtigung der Hauptkathedrale, welche gleich nach der Einführung des Christentums als Staatsreligion im Jahr 301 gebaut wurde (UNESCO). Weiterfahrt zu den Ruinen der Zvartnots Kathedrale. (F, M)

5 . Tag Khor Virap Der Ausflug führt Sie zum Kloster Khor Virap, welches vor dem Berg Ararat liegt. Danach machen Sie einen Stopp im bekannten Weindorf Areni, bevor Sie nach Noravank zu einem der schönsten Klöster Armeniens fahren. Übernachtung in Goris. (F, M)

6 . Tag Tatev Kloster Nach dem Frühstück fahren Sie ins Dorf Khndzoresk, von wo Sie eine Wanderung in die Schlucht des Alten Khndzoresks unternehmen. Weiter geht es zum mächtigen Klosterkomplex Tatev. Übernachtung in Jermuk. (F, M) Wanderung 4 km

7 . Tag Gndevaz Von Gndevaz unternehmen Sie eine Wanderung zum Kloster Gndevank, welches idyllisch in einem Tal eingebettet liegt. Am Nachmittag fahren Sie in die Höhe, wo Sie heisse Quellen besichtigen und ein kleines Bad im warmen Wasser nehmen können. Übernachtung in Yeghegnadzor. (F, M, A) Wanderung 3 km

8 . Tag Kirche Spitakavor Durch die malerisch schöne Landschaft machen Sie eine Wanderung zur Kirche Spitakavor. Übernachtung in Hermon für 2 Nächte. (F, M, A) Wanderung 9 km

9 . Tag Smbataberd Die Region Vayots Dzoar ist reich an architektonischen Denkmälern. Die Festung, zu der Sie wandern, stammt aus dem Mittelalter. (F, M, A) Wanderung 8 km

10 . Tag Sewansee Über den Selim Pass fahren Sie zur Blauen Perle Armeniens. Bevor Sie den Sewansee erreichen, besuchen Sie eine Karawanserei, eine frühere Station an der Seidenstrasse. Fahrt nach Jerewan. (F, M)

11 . Tag Amberd Festung Sie unternehmen einen Ausflug zum Berg Aragaz, wo Sie an einem der Hänge die Amberd Festung besichtigen. (F, M) Wanderung 4 km

12 . Tag Weiter- oder Rückreise Transfer zum Flughafen. Rückflug in die Schweiz oder individuelle Weiterreise. (F)