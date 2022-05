Kundenfeedbacks

Drei Wochen mit dem Mietauto durch Kanada Roger & Esther H. aus Dintikon

Unsere Kanadareise war sehr abwechslungsreich. Von der Grossstadt in die Einsamkeit der grossartigen Natur. Die Reise von Calgary über Banff, Jasper, Clearwater, Lac La Hache, Kleene Kleene, Bella Cola, Port Hardy, Quadra Island, Tofino, Victoria nach Vancouver hat unsere Erwartungen übertroffen. Die Unterkünfte, vom tollen Downtown Hotel bis zur abgelegenen Guest Ranch waren allesamt super. Am besten hat uns die Ten ee ah Wilderness Lodge gefallen. Dort hatten wir ein eigenes kleines Blockhaus so richtig heimelig. Bei der Übergabe der Reiseunterlagen haben wir nicht schlecht gestaunt, denn wir haben ein tolles Road Book erhalten. Besten Dank. Auf unserer Reise hatten wir einen Schaden an der Windschutzscheibe durch einen Steinschlag. Alamo verrechnete uns einen Selbstbehalt bei der Autorückgabe in Vancouver. Nach unserer Rückkehr wurde durch Knecht Reisen sofort alles der Versicherung zur Bearbeitung übergeben. Innert kurzer Zeit wurde uns der geleistete Selbstbehalt zurückbezahlt.