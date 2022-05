Japan Reisetipps

Der japanische Sommer ist sehr heiss und schwül, was von vielen Reisenden als etwas unangenehm empfunden wird. Im Winter kann es in einigen Regionen zu heftigen Schneefällen kommen. Im Frühling und Herbst zeigt sich die japanische Natur von ihrer schönsten Seite. Wenn Sie es einrichten können, empfiehlt sich eine Japanreise zur Zeit der Kirschblüte. Die Kirschblüte ist ein bedeutendes nationales Ereignis und spielt eine wichtige Rolle für das Selbstverständnis der Japaner. Sie ist ein Symbol für Schönheit, Beginn und Vergänglichkeit und steht so für das Leben an sich.