Japan Natur und Kultur

Das Land der aufgehenden Sonne ist mit einzigartigen Naturschönheiten gesegnet und das bewusste Erleben der Natur spielt eine wichtige Rolle in der japanischen Kultur. Der Shiretoko Nationalpark ist für seine urwüchsige Schönheit bekannt. Mit seinen kristallklaren Seen, malerischen Wasserfällen und seiner artenreichen Tierwelt ist der Shiretoko Nationalpark auf Japan Reisen auf jeden Fall einen Abstecher wert. Wenn Sie im Winter die Quellen von Beppu oder Yamanouchi bei Nagano besuchen, können Sie den niedlichen Schneeaffen beim Relaxen im heissen Wasser zuschauen. Die mit dichtem Feuchtwald bedeckte reizende Insel Yakushima ist ein echtes tropisches Dschungelparadies. Yakushima ist ideal für erlebnisreiche Wanderungen. Mit etwas Glück treffen Sie dabei auf den Yakumakak, eine Unterart der Schneeaffen, der in freier Natur nur auf Yakushima vorkommt.