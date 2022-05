Osaka Reisen

Eine der grössten Städte in Japan ist Osaka. Besonders für die Schifffahrt spielt die Stadt eine immens wichtige Rolle. Hier finden Sie aber nicht nur eine Portion Tradition, denn auch die Moderne hat sich in der Stadt etabliert. Rund 60 Kilometer von Kyoto liegt diese Stadt entfernt. Imposant sind die Wolkenkratzer auf alle Fälle, allerdings kann auch die Burg Osaka mit diesen modernen Bauwerken gut und gerne mithalten. Bei Ihrer Osaka Reise können Sie also sehr viel entdecken und erleben. Zudem ist die Millionenmetropole Heimat vieler Sportanlagen. Sie möchten eine aussergewöhnliche Stadt in Japan erkunden? Ein Aufenthalt in Osaka bietet sich hierfür hervorragend an. Fragen Sie unsere Spezialisten.