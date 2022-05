Unvergessliche Hiroshima Reisen

Hiroshima: Der Name kaum einer anderen japanischen Stadt hat sich so ins geschichtliche Gedächtnis der Menschen eingeprägt. Das liegt an der Tatsache, dass die Millionenstadt auf Honshu Ziel des ersten Atombombenabwurfs der Geschichte wurde. Doch auch die beinahe komplette Zerstörung der Stadt konnte den Mut und Lebenswillen der Bevölkerung nicht brechen. Und davon überzeugen Sie sich bei einer Reise in die Grossstadt am besten selbst. Die Metropole liegt ungefähr auf halber Strecke zwischen Fukuoka im Südwesten und Kyoto im Nordosten. Eine der berüchtigtsten Sehenswürdigkeiten ist der Torii-Schrein. Der liegt im Wasser vor der Miyajima-Insel und lädt Besucher zur Selbstfindung ein. Mehr darüber erfahren Sie von unseren Hiroshima Spezialisten. Hiroshima ist voll von Mahnmalen gegen Atomwaffen und Krieg. Der Peace Memorial Park ist eines davon. Neben weiten, grünen Rasenflächen, finden Sie hier ein Denkmal für alle Kinder, die durch den Atombombenabwurf ums Leben kamen. Ein weiterer Erinnerungsort war einst ein prächtiges Messegebäude. Heute dient der «Atombombendom» aus Stein und Stahl als Warnung vor Krieg und Waffen. Mehr über das letzte Kriegsjahr 1945 und das Ereignis, was das Leben in Hiroshima für immer prägen sollte, erfahren Sie im Atombomben-Museum. Weitere Highlights stellen Ihnen unsere Hiroshima Spezialisten gern im persönlichen Gespräch vor.