Japan Reisen

Grosse Metropolen und einmalige Landschaften

Auf Städtereisen Tradition und Moderne erleben

Auch wenn Sie auf mehreren Asien Reisen schon viel Erfahrung gewonnen haben, werden Sie feststellen, dass sich in Japan die Kultur massgeblich von der Kultur der umliegenden Länder unterscheidet. Japan ist eine Insel inmitten des Pazifischen Ozeans, die lange Zeit isoliert von der Aussenwelt war. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass sich hier ganz spezielle Sitten und Traditionen entwickelt haben. In Nara und Kyoto ist noch viel vom Geist des alten Japan zu spüren. Die altehrwürdige Kaiserstadt punktet mit einzigartigen Sehenswürdigkeiten wie dem imposanten Chion-in Tempel und dem Kinkaku-ji, dem Goldenen Pavillon. Ein Besuch von Hiroshima, Osaka und Tokyo führt Sie in das moderne Japan mit seinem umfassenden Shopping-, Ausgeh- und Kulturangebot. Eines der „Highlights“ der japanischen Hauptstadt ist der fast 650 Meter hohe Sky Tree, vom dem aus Sie einen wunderbaren Panoramablick über die Region haben.

Einzigartige Naturschönheiten

In der japanischen Kultur spielt das Erleben der Natur eine wichtige Rolle. Kein Wunder, denn das Inselreich ist mit überwältigenden Naturschönheiten gesegnet. Besonders eindrucksvoll zeigt sich Japan zur Kirschblüte, wenn blühende Kirschbäume das Land in ein zartrosa Blütenmeer verwandeln. Die Kieferninseln Matsushima gehören zusammen mit Amanohashidate und Miyajima zu den schönsten Landschaften Japans und haben wie der malerische Fuji von alters her Künstler inspiriert. All diese eindrucksvollen Regionen können Sie auf Japan Zugreisen für sich entdecken. Der Shinkansen Zug ist für seine Schnelligkeit und Pünktlichkeit berühmt, die absolute Höchstgeschwindigkeit der Triebwagen beträgt 443 Stundenkilometer.

Geniessen Sie die japanische Gastfreundschaft

In den japanischen Hotels im westlichen Stil erwarten Sie ausgezeichneter Service, freundliches Personal und eine Ausstattung der Extraklasse. Keinesfalls sollten Sie es während Ihrer Japan Ferien jedoch versäumen, eine oder mehrere Übernachtungen in einer traditionell japanischen Pension einzuplanen. Betten gibt es nicht in den Ryokans, dafür schlafen Sie auf gemütlichen Futons, dicken Matratzen, die tagsüber hinter Schiebetüren verstaut und abends auf den Tatami-Bambusmatten ausgebreitet werden. Bei der Übernachtung in einer japanischen Pension gibt es einige Regeln, dazu gehört auch, dass Sie sich beim Eintreten die Schuhe ausziehen. Ihr Reiseleiter wird Ihnen gern alles Wichtige rund um die Ryokans erklären!

Vielfältiges Japan

Japan gefällt nicht nur durch imposante Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten. Auch Shoppingfans und Gourmets kommen bei Individual- oder Gruppenreisen voll und ganz auf ihre Kosten. Decken Sie sich bei einem Besuch in der bunten Glitzerwelt des Tokyoter Stadtteils Akihabara mit dem neuesten technischen Schnickschnack ein und geniessen Sie vor Ort das beste Sushi Ihres Lebens! Das alles und noch viel mehr erwartet Sie auf Ihrer erlebnisreichen Reise in das faszinierende Japan.