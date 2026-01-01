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Ostisland, Island

Ostisland – Hotels vom Spezialisten

Charmante Küstenorte und wildromantische Fjorde

Island ist ein wahres Eldorado für Naturliebhaber. Die Insel ist in jeder Beziehung einzigartig, denn wo sonst auf der Welt könnte man innert kürzester Zeit von einem blubbernden Geysir zu riesigen Gletscherfeldern gelangen? Wenn Sie unverfälschte Naturlandschaften mögen, ist Ostisland wie gemacht für Sie. Vor dem Hintergrund riesiger Gletscherwände liegen eisig blau schimmernde Seen. Ein paar wenige Kilometer weiter gelangen Sie zum Fuss eines Vulkans, von dem aus Sie zu einem üppig grünen Hochland weiterreisen.

Der Osten der Insel ist geprägt von rauen, majestätischen Naturlandschaften, Fjorden, einsamen Küstenabschnitten und schroffen Hügelformationen. Wenn Sie mit Ihrem Mietauto im Osten Islands unterwegs sind, sollten Sie die Gletscher Lagune Jökulsárlón besuchen, welche sich unweit des Skaftafell Nationalparks befindet. Mit einem Geländewagen haben Sie die Möglichkeit, die Wildnis Islands auf wenig befahrenen Seitenstrassen zu erkunden. In unserem umfassenden Angebot finden Sie eine Auswahl von Ferienhäusern, die teilweise direkt an Fjorden oder einem Fischerdorf liegen. Fragen Sie unsere Spezialisten nach Empfehlungen für Unterkünfte in Ostisland.

Icon map10 Tage
"Iceland Luxury"
Preis auf Anfrage
ab/bis Reykjavik
Highlights: Gullfoss und den Geysiren, Wasserfällen Seljalandsfoss und Skógafoss, Skaftafell Nationalpark
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map8 Tage
1 Woche Aktiv
Preis auf Anfrage
ab/bis Reykjavik
Highlights: Wasserfall Hraunfossar, Halbinsel Sæfellsnes, «Goldenen Dreiecks»
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map5 Tage
Arctic Heliskiing 4 Day Trip
Preis auf Anfrage
ab/bis Akureyri
Highlights:
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map7 Tage
Arctic Heliskiing 6 Day Trip
Preis auf Anfrage
ab/bis Akureyri
Highlights:
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map10 Tage
Die klassische Islandrundreise
Preis auf Anfrage
ab/bis Reykjavik
Highlights: Nationalpark Þingvellir, Wasserfällen Seljalandsfoss und Skógafoss, Skaftafell Nationalpark, Tal der...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map14 Tage
Die Route der Wikinger
ab CHF 11590.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Luxuriöses Kreuzfahrtschiff «Explora III», Majestätische Landschaften Grönlands, Spätsommer in Ostkanada,...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map10 Tage
Diese klassische Islandrundreise
Preis auf Anfrage
ab/bis Reykjavík
Highlights: Nationalpark Þingvellir, Wasserfällen Seljalandsfoss und Skógafoss, Skaftafell Nationalpark, Eisbergen...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map12 Tage
Expedition Feuer und Eis - Rund um Island mit der MS Seaventure
ab CHF 9995.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: geführte Gruppenreise ab / bis Zürich , extrem kleines, wendiges Expeditionsschiff , Knecht Sonderpreise...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map12 Tage
Grönland & Kanada – zwischen Fjorden und Wildnis
ab CHF 6000.– / pro Person
ab Reykjavik bis Québec
Highlights: Prinz-Christian-Sund und Grönlands spektakuläre Fjordlandschaften, Abgelegene Orte wie Paamiut und...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map10 Tage
Island für Wanderliebhaber
Preis auf Anfrage
ab/bis Reykjavik
Highlights: «Goldene Dreieck», Skaftafell Nationalpark, Gletscherlagune Jökulsárlón, Ein Bad im Kratersee
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map15 Tage
Islands Highlights, Fjorde und Hochland
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Erkunden Sie die Hauptstadt Reykjavík , Aufenthalt in der Nähe des Jökulsárlón, Fahrt entlang des...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map15 Tage
Landschaften von seltener Schönheit
Preis auf Anfrage
ab/bis Reykjavik
Highlights: Halbinsel Snæfellsnes, Vogelfelsen Látrabjarg, Bootstour, Steingrímsfjord
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map15 Tage
Mietwagen und Wanderschuhe für schöne Entdeckungen
Preis auf Anfrage
ab/bis Reykjavik
Highlights: Naturreservat von Storibotn, Snæfellsjökull Gletscher, Aufzucht von Islandpferden, Walsafaris
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map15 Tage
Naturschönheiten Islands
ab CHF 4850.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Genügend Zeit um die Insel in Ruhe zu erkunden , Der Myvatensee, Gletscherlagune Jökulsarlon
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map8 Tage
Reise ins winterliche Island
Preis auf Anfrage
ab/bis zürich
Highlights:
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Sommer in der Diskobucht von Grönland
ab CHF 8240.– / pro Person
ab Kopenhagen / Reykjavik bis Keflavik
Highlights: Ilulissat «Eisberghaupstadt der Welt» , Walsichtungen, Vogelbeobachtungen, Arktische Tierwelt
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Urgewaltiges Naturschauspiel
ab CHF 4335.– / pro Person
ab/bis Reykjavik
Highlights: Mitternachtssonne, Unglaubliche Vogelwelt , Zauberhafte Landschaften, Walbeobachtungen
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map13 Tage
Von einem Gasthaus zum Nächsten
Preis auf Anfrage
ab/bis Reykjavik
Highlights: Halbinsel Snæfellsnes, Wasserfall Goðafoss, Tal Ásbyrgi, Lagarfljót-See
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map9 Tage
Wasserfälle, Geysire und Lagunen
Preis auf Anfrage
ab/bis Reykjavik
Highlights: Þingvellir Nationalpark, Wasserfällen Seljalandsfoss und Skógafoss, Vatnajökull Gletscher
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte

Einzigartiges Ostislands – Ein Eldorado für Naturliebhaber

Alles, was Sie für unbeschwerte Ferien ist Ostisland benötigen, ist ein Mietwagen und Unterkünfte. Wählen Sie aus unserem tollen Angebot an Ferienhäusern oder praktischen Hotels, die sich in zahlreichen Dörfern, kleinen Städten und in idyllischen Naturlandschaften befinden. Mit Ihrem Geländewagen brechen Sie von Ihrer gemütlichen Unterkunft zu Tagesausflügen in Ostisland auf. Unsere Spezialisten haben praktische Reisetipps für Sie bereit. Rufen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen gerne eine Offerte für Ihre Ferien in Ostisland.

Heisse Quellen in Island

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Islands Nordlichter

Bestaunen Sie hautnah das Phänomen der Nordlichter im verschneiten Island

Vereiste Naturwunderwelt

Besichtigen Sie die Naturwunder im einzigartigen und wunderschönen Island

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle Tipps und Ratschläge unserer Experten für die Reisevorbereitungen

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