Ostisland – Hotels vom Spezialisten
Charmante Küstenorte und wildromantische Fjorde
"Iceland Luxury"
Preis auf Anfrage
ab/bis Reykjavik
Highlights: Gullfoss und den Geysiren, Wasserfällen Seljalandsfoss und Skógafoss, Skaftafell Nationalpark
10 Tage / 9 Nächte
1 Woche Aktiv
Preis auf Anfrage
ab/bis Reykjavik
Highlights: Wasserfall Hraunfossar, Halbinsel Sæfellsnes, «Goldenen Dreiecks»
8 Tage / 7 Nächte
Die klassische Islandrundreise
Preis auf Anfrage
ab/bis Reykjavik
Highlights: Nationalpark Þingvellir, Wasserfällen Seljalandsfoss und Skógafoss, Skaftafell Nationalpark, Tal der...
10 Tage / 9 Nächte
Die Route der Wikinger
ab CHF 11590.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Luxuriöses Kreuzfahrtschiff «Explora III», Majestätische Landschaften Grönlands, Spätsommer in Ostkanada,...
14 Tage / 13 Nächte
Diese klassische Islandrundreise
Preis auf Anfrage
ab/bis Reykjavík
Highlights: Nationalpark Þingvellir, Wasserfällen Seljalandsfoss und Skógafoss, Skaftafell Nationalpark, Eisbergen...
10 Tage / 9 Nächte
Expedition Feuer und Eis - Rund um Island mit der MS Seaventure
ab CHF 9995.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: geführte Gruppenreise ab / bis Zürich , extrem kleines, wendiges Expeditionsschiff , Knecht Sonderpreise...
12 Tage / 11 Nächte
Grönland & Kanada – zwischen Fjorden und Wildnis
ab CHF 6000.– / pro Person
ab Reykjavik bis Québec
Highlights: Prinz-Christian-Sund und Grönlands spektakuläre Fjordlandschaften, Abgelegene Orte wie Paamiut und...
12 Tage / 11 Nächte
Island für Wanderliebhaber
Preis auf Anfrage
ab/bis Reykjavik
Highlights: «Goldene Dreieck», Skaftafell Nationalpark, Gletscherlagune Jökulsárlón, Ein Bad im Kratersee
10 Tage / 9 Nächte
Islands Highlights, Fjorde und Hochland
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Erkunden Sie die Hauptstadt Reykjavík , Aufenthalt in der Nähe des Jökulsárlón, Fahrt entlang des...
15 Tage / 14 Nächte
Landschaften von seltener Schönheit
Preis auf Anfrage
ab/bis Reykjavik
Highlights: Halbinsel Snæfellsnes, Vogelfelsen Látrabjarg, Bootstour, Steingrímsfjord
15 Tage / 14 Nächte
Mietwagen und Wanderschuhe für schöne Entdeckungen
Preis auf Anfrage
ab/bis Reykjavik
Highlights: Naturreservat von Storibotn, Snæfellsjökull Gletscher, Aufzucht von Islandpferden, Walsafaris
15 Tage / 14 Nächte
Naturschönheiten Islands
ab CHF 4850.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Genügend Zeit um die Insel in Ruhe zu erkunden , Der Myvatensee, Gletscherlagune Jökulsarlon
15 Tage / 14 Nächte
Sommer in der Diskobucht von Grönland
ab CHF 8240.– / pro Person
ab Kopenhagen / Reykjavik bis Keflavik
Highlights: Ilulissat «Eisberghaupstadt der Welt» , Walsichtungen, Vogelbeobachtungen, Arktische Tierwelt
8 Tage / 7 Nächte
Urgewaltiges Naturschauspiel
ab CHF 4335.– / pro Person
ab/bis Reykjavik
Highlights: Mitternachtssonne, Unglaubliche Vogelwelt , Zauberhafte Landschaften, Walbeobachtungen
8 Tage / 7 Nächte
Von einem Gasthaus zum Nächsten
Preis auf Anfrage
ab/bis Reykjavik
Highlights: Halbinsel Snæfellsnes, Wasserfall Goðafoss, Tal Ásbyrgi, Lagarfljót-See
13 Tage / 12 Nächte
Wasserfälle, Geysire und Lagunen
Preis auf Anfrage
ab/bis Reykjavik
Highlights: Þingvellir Nationalpark, Wasserfällen Seljalandsfoss und Skógafoss, Vatnajökull Gletscher
9 Tage / 8 Nächte
Einzigartiges Ostislands – Ein Eldorado für Naturliebhaber
Alles, was Sie für unbeschwerte Ferien ist Ostisland benötigen, ist ein Mietwagen und Unterkünfte. Wählen Sie aus unserem tollen Angebot an Ferienhäusern oder praktischen Hotels, die sich in zahlreichen Dörfern, kleinen Städten und in idyllischen Naturlandschaften befinden. Mit Ihrem Geländewagen brechen Sie von Ihrer gemütlichen Unterkunft zu Tagesausflügen in Ostisland auf. Unsere Spezialisten haben praktische Reisetipps für Sie bereit. Rufen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen gerne eine Offerte für Ihre Ferien in Ostisland.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Island-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen