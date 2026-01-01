Island ist ein wahres Eldorado für Naturliebhaber. Die Insel ist in jeder Beziehung einzigartig, denn wo sonst auf der Welt könnte man innert kürzester Zeit von einem blubbernden Geysir zu riesigen Gletscherfeldern gelangen? Wenn Sie unverfälschte Naturlandschaften mögen, ist Ostisland wie gemacht für Sie. Vor dem Hintergrund riesiger Gletscherwände liegen eisig blau schimmernde Seen. Ein paar wenige Kilometer weiter gelangen Sie zum Fuss eines Vulkans, von dem aus Sie zu einem üppig grünen Hochland weiterreisen.

Der Osten der Insel ist geprägt von rauen, majestätischen Naturlandschaften, Fjorden, einsamen Küstenabschnitten und schroffen Hügelformationen. Wenn Sie mit Ihrem Mietauto im Osten Islands unterwegs sind, sollten Sie die Gletscher Lagune Jökulsárlón besuchen, welche sich unweit des Skaftafell Nationalparks befindet. Mit einem Geländewagen haben Sie die Möglichkeit, die Wildnis Islands auf wenig befahrenen Seitenstrassen zu erkunden. In unserem umfassenden Angebot finden Sie eine Auswahl von Ferienhäusern, die teilweise direkt an Fjorden oder einem Fischerdorf liegen. Fragen Sie unsere Spezialisten nach Empfehlungen für Unterkünfte in Ostisland.