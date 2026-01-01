Reise ins winterliche Island ab zürich
Reise ins winterliche Island ab zürich
Preis auf Anfrage
ab/bis zürich
Highlights:
-
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag (A)
Direktflug nach Keflavík. Auf der Fahrt vom internationalen Flugplatz ins Stadtzentrum machen wir einen kurzen Stopp bei Perlan, von wo man eine wunderbare Sicht auf die Stadt und ihre Lage am Meer hat.
2. Tag (F, A)
Kommentierter Stadtspaziergang mit Hans Joerg Zumsteg. Wir besuchen u.a. die imposante Hallgrímskirche und geniessen die Aussicht von ihrem Turm. Am Nachmittag Führung durch das einmalige Konzert- und Konferenzhaus Harpa. Abends Besuch des Eröffnungskonzerts des Festivals mit dem isländischen Sinfonieorchester im feuerroten grossen Saal Eldborg («Feuerburg»).
3. Tag (F, A)
Kommentierter Stadtspaziergang mit Hans Joerg Zumsteg. Führung durch die Kunstsammlung des Isländischen Nationalmuseums. Am freien Nachmittag gibt es einerseits verschiedene Festivalkonzerte zu hören, die Zeit kann aber auch für einen privaten Stadtbummel oder den Besuch eines öffentlichen Freiluftschwimmbades genützt werden. Je nach Festivalprogramm hören wir uns am Abend eines oder zwei Konzerte gemeinsam an.
4. Tag (F, A)
Nach einem Stadtspaziergang werden uns bei einer Führung mittelalterliche Saga- Handschriften gezeigt und erläutert. Zudem treffen wir die Komponistin Karólína Eiríksdóttir und die Pianistin Tinna Þorsteinsdóttir zu einem exklusiven Gespräch. Abends Besuch des Schlusskonzerts des Festivals.
5. Tag (F, A)
Nach dem Auschecken im Hotel beginnt die dreitägige Reise durch Südisland. Wir fahren über die Hochebene Hellisheiði, vorbei am Geothermalkraftwerk, ins Gebiet der Südküste und weiter nach Osten. Spaziergang bei der Gletscherlagune.
6. Tag (F, A)
Die Fahrt geht wieder westwärts. Mittagspause ist im historisch und geologisch interessanten Kirkjubæjarklaustur. Der nächste Aufenthalt findet beim Wasserfall Skógafoss statt. Weiter geht die Fahrt nach Hvolsvöllur, wo wir dem neuen Lava- und Erdbebenzentrum einen Besuch abstatten.
7. Tag (F, A)
Von Selfoss geht es nach Skálholt und weiter zum zweistufigen Wasserfall Gullfoss und dem grossen Geysir. Es geht zurück an die Küste ins charmante Dörfchen Eyrarbakki. Wenn die Wetterverhältnisse es erlauben, machen wir den Weg zum Flughafen auf einer landschaftlich reizvollen Nebenstrasse entlang der Südküste der Halbinsel Reykjanes.
8. Tag (F)
Rückreise nach Zürich.
Inbegriffene Leistungen für die Reise:
- • Linienflüge ab/an Zürich mit Iceland Air
- • Flughafen-, Sicherheitstaxen & Treibstoffzuschlag
- • Alle im Programm aufgeführten Eintritte, Führungen und Besichtigungen vor Ort
- • Gruppeneigener Bus
- • Festival Pass
- • Unterkunft in sehr guten Mittelklassehotels im Doppel oder Einzelzimmer mit Dusche/WC
- • Frühstück & Abendessen
- • Fachkundige Begleitung durch Dr. Hans Joerg Zumsteg ab/bis Zürich
- • Reisehandbuch Island und ausführliche Reiseunterlagen pro Zimmer
- • Getränke zu den Mahlzeiten
- • Persönliche Auslagen
- • Trinkgelder
- • Annullations- und Rückreisezwischenfallversicherung
- Diese Reise wird in Zusammenarbeit mit kappa kultur durchgeführt
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage