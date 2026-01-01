1 . Tag (A) Direktflug nach Keflavík. Auf der Fahrt vom internationalen Flugplatz ins Stadtzentrum machen wir einen kurzen Stopp bei Perlan, von wo man eine wunderbare Sicht auf die Stadt und ihre Lage am Meer hat.

2 . Tag (F, A) Kommentierter Stadtspaziergang mit Hans Joerg Zumsteg. Wir besuchen u.a. die imposante Hallgrímskirche und geniessen die Aussicht von ihrem Turm. Am Nachmittag Führung durch das einmalige Konzert- und Konferenzhaus Harpa. Abends Besuch des Eröffnungskonzerts des Festivals mit dem isländischen Sinfonieorchester im feuerroten grossen Saal Eldborg («Feuerburg»).

3 . Tag (F, A) Kommentierter Stadtspaziergang mit Hans Joerg Zumsteg. Führung durch die Kunstsammlung des Isländischen Nationalmuseums. Am freien Nachmittag gibt es einerseits verschiedene Festivalkonzerte zu hören, die Zeit kann aber auch für einen privaten Stadtbummel oder den Besuch eines öffentlichen Freiluftschwimmbades genützt werden. Je nach Festivalprogramm hören wir uns am Abend eines oder zwei Konzerte gemeinsam an.

4 . Tag (F, A) Nach einem Stadtspaziergang werden uns bei einer Führung mittelalterliche Saga- Handschriften gezeigt und erläutert. Zudem treffen wir die Komponistin Karólína Eiríksdóttir und die Pianistin Tinna Þorsteinsdóttir zu einem exklusiven Gespräch. Abends Besuch des Schlusskonzerts des Festivals.

5 . Tag (F, A) Nach dem Auschecken im Hotel beginnt die dreitägige Reise durch Südisland. Wir fahren über die Hochebene Hellisheiði, vorbei am Geothermalkraftwerk, ins Gebiet der Südküste und weiter nach Osten. Spaziergang bei der Gletscherlagune.

6 . Tag (F, A) Die Fahrt geht wieder westwärts. Mittagspause ist im historisch und geologisch interessanten Kirkjubæjarklaustur. Der nächste Aufenthalt findet beim Wasserfall Skógafoss statt. Weiter geht die Fahrt nach Hvolsvöllur, wo wir dem neuen Lava- und Erdbebenzentrum einen Besuch abstatten.

7 . Tag (F, A) Von Selfoss geht es nach Skálholt und weiter zum zweistufigen Wasserfall Gullfoss und dem grossen Geysir. Es geht zurück an die Küste ins charmante Dörfchen Eyrarbakki. Wenn die Wetterverhältnisse es erlauben, machen wir den Weg zum Flughafen auf einer landschaftlich reizvollen Nebenstrasse entlang der Südküste der Halbinsel Reykjanes.

8 . Tag (F) Rückreise nach Zürich.