Akureyri Hotels im Winter vom Spezialisten
Natur pur in Islands hohem Norden
Holzhüttenromantik im Naturparadies um Akureyri
Unweit von Akureyri liegt die grosse Skjálfandi Bucht. An ihrem Ufer liegen die zwölf Blöckhütten und Cabins der Kaldbakur Feriensiedlung. Gäste geniessen eine unvergleichliche Aussicht auf das Wasser und die umliegende Hügellandschaft. Diese Unterkunft erreichen Sie einfach mit dem Mietauto. Sie ist ideal, um das Myvatn Gebiet zu erkunden oder einen Abstecher nach Akureyri zu unternehmen. Wie Sie den Norden Islands im Reiseplan Ihrer Island Ferien einplanen können, zeigen Ihnen unsere Spezialisten sehr gerne. Vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen Beratungstermin.
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