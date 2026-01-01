Arctic Heliskiing 6 Day Trip ab Akureyri
Arctic Heliskiing 6 Day Trip ab Akureyri
Preis auf Anfrage
ab/bis Akureyri
Highlights:
-
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag
2-6. Tag
7. Tag
Arctic Heliskiing Premium Paket 6 Tage ab / bis Akureyri
- - Bustransfer ab/bis Akureyri Flughafen
- - 6 Übernachtungen in der Lodge
- - Alle Mahlzeiten und alkoholfreie Getränke
- - Bergführer Services
- - Benützung eines Lawinensuchgerätes
- - Sicherheitsausrüstung, Sonde & Schaufel
- - Airbag
- - 7 Helikopterflugstunden
- - Powder Skis/Snowboards und Stöcke
-
- Nicht im Preis inbegriffen:
- - Alkoholische Getränke
- - Massagen, Souvenirs und persönliche Ausgaben
- - Trinkgelder
Preise
7 Tage / 6 Nächte Preis auf Anfrage