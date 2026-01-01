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Arctic Heliskiing 6 Day Trip ab Akureyri

Arctic Heliskiing 6 Day Trip ab Akureyri
Preis auf Anfrage
ab/bis Akureyri
Highlights:
-
Icon calendar 7 Tage / 6 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag

2-6. Tag

7. Tag

Arctic Heliskiing Premium Paket 6 Tage ab / bis Akureyri
Im Preis inbegriffen:
  • - Bustransfer ab/bis Akureyri Flughafen
  • - 6 Übernachtungen in der Lodge
  • - Alle Mahlzeiten und alkoholfreie Getränke
  • - Bergführer Services
  • - Benützung eines Lawinensuchgerätes
  • - Sicherheitsausrüstung, Sonde & Schaufel
  • - Airbag
  • - 7 Helikopterflugstunden
  • - Powder Skis/Snowboards und Stöcke
  • Nicht im Preis inbegriffen:
  • - Alkoholische Getränke
  • - Massagen, Souvenirs und persönliche Ausgaben
  • - Trinkgelder
Sie fliegen in 2 Gruppen à 4 Personen in einem A Star Helikopter.

Preise
7 Tage / 6 Nächte Preis auf Anfrage

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