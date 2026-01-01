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Reykjavik, Island

Reykjavik Hotels im Überblick

Die Eingangspforte zu Island

Reykjavik ist das Eingangstor zu Island. Es stellt den Gegenpol zu der unendlich scheinenden Wildnis und Einsamkeit der Insel dar. Kultur, Unterhaltung, hochstehende Gastronomie, eine breite Auswahl komfortabler Hotels, Shops und Galerien ziehen Touristen ebenso an wie die Einheimischen. Die Hauptstadt ist das Zuhause von 130'000 Menschen. Damit lebt ein Drittel der gesamten isländischen Bevölkerung in Reykjavik. Die Landeshauptstadt verbindet mit einer sympathischen Leichtigkeit alte Traditionen mit starken kontinentaleuropäischen Trends des 21.

Jahrhunderts. Reykjavik ist auch eine ideale Basis, von welcher aus Sie spannende Tagesausflüge in umliegende Regionen unternehmen können. Besonders beeindruckend sind dabei Helikopterflüge, denn aus der Vogelperspektive wird offensichtlich, welche Kraft die Urelemente auf der Feuerinsel haben: Vulkankrater, spuckende Geysire oder riesige Gletscherfelder prägen die Landschaft ausserhalb der Hauptstadt. Als internationales Tor zur Welt ist Reykjavik auch der Ausgangspunkt für Mietwagenrundreisen.

Kea SkuggiHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Reykjavik
Dieses Mittelklasshotel befindet sich im Herzen von Reykjavík und unweit entfernt von den Hauptsehenswürdigkeiten. Es...
Kea LightsHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Reykjavik
Dieses Designhotel der Mittelklasse befindet sich unweit entfernt der Hauptstrasse von Reykjavík. Die 105 Zimmer sind...
22 HillHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Reykjavik
Das Mittelklasshotel befindet sich im Zentrum von Reykjavík. Es wurde 2015 eröffnet und modernisiert und verfügt über...

Reykjavik und Umgebung

Unterhaltung, Entspannung und spannende Erlebnisse

Wenn Sie sich für Ihren Aufenthalt in der Hauptstadt Reykjavik für das Viersternehaus Centerhotel Thingholt entscheiden, profitieren Sie von dessen idealer Lage. In unmittelbarer Nähe befinden sich Restaurants, Clubs und Laugavegur, die angesagteste Shoppingmeile der Stadt. Die moderne Architektur und freundliche Atmosphäre des Hotels garantieren einen angenehmen Aufenthalt. Starten Sie Ihre Island Reise mit ein paar Nächten in diesem komfortablen Hotel und nutzen Sie Ihre Zeit, die Hauptstadt eingehend zu erkunden.

Danach reisen Sie vielleicht mit einem Mietwagen auf der Hauptstrasse 1, welche die gesamte Insel umspannt. Auf dem Weg Richtung Ostküste empfehlen wir Ihnen einen Aufenthalt in einem der charmanten Ferienhäuschen der Minniborgir Cottages bei Selfoss. Was immer Sie in Island unternehmen oder besichtigen möchten, unsere Spezialisten kennen sich aus und beraten Sie gerne. Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie.

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Besichtigen Sie die Naturwunder im einzigartigen und wunderschönen Island

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