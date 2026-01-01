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Westfjorde, Island

Westfjorde Hotels im Überblick

Ursprüngliche und wilde Natur

Die Region im Nordwesten der isländischen Hauptstadt Reykjavik zeichnet sich durch eine Ursprünglichkeit und Schönheit aus, die sich von anderen Teilen des Landes deutlich unterscheidet. Diese abgeschiedene Gegend ist geprägt von schroffen Küstenlandschaften, zahllosen Halbinseln und Hunderten Fjorden. Im Laufe der Erdgeschichte haben vulkanische Aktivitäten ihre Spuren hinterlassen: Schroffe Basaltberge ragen in den Himmel und verleihen der Landschaft an nebligen oder regnerischen Tagen ein geheimnisvolles Gesicht. Als Gegenpol zu Magma, brodelnden Vulkanen und blubbernden Geysiren haben auch Gletscher ganze Arbeit geleistet und tiefgefurchte Täler in die Felsmassen geschliffen.

Wenn Sie ein Flair für Fotografie haben, kommen Sie im Westen Islands auf Ihre Kosten, denn neben gewaltigen Urlandschaften ist der Westen auch bekannt für eine grossartige Vogelwelt. Bei Experten gelten die Vogelkolonien in den Klippen der Látrabjarg Halbinsel als Insidertipp.

Icon map8 Tage
Reise ins winterliche Island
Preis auf Anfrage
ab/bis zürich
Highlights:
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Sommer in der Diskobucht von Grönland
ab CHF 8240.– / pro Person
ab Kopenhagen / Reykjavik bis Keflavik
Highlights: Ilulissat «Eisberghaupstadt der Welt» , Walsichtungen, Vogelbeobachtungen, Arktische Tierwelt
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Fjorde, Berge und tosende Wasserfälle – die westliche Fjordlandschaft

Den Westen Islands bereisen Sie am besten mit einem Mietwagen. Ein gut ausgebautes Strassennetz führt an malerische Fjorde und entlang herrlicher Küstenabschnitte. Hornstrandir ist ein unberührtes Naturschutzgebiet im äussersten Nordwesten Islands. Die Region wartet mit einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt sowie einem interessanten geschichtlichen Hintergrund auf. Während Ihren Island Aktiv Ferien können Sie in Hornstrandir zu wunderschönen Wanderungen aufbrechen. Als idealen Ausgangspunkt dafür empfehlen wir Ihnen das Heydalur Guesthouse, welches über neun gemütlich eingerichtete Gästezimmer verfügt.

Unsere Island Experten kennen sich im hohen Norden Europas aus – Nutzen Sie dieses Know-how, um Ihre Island Aktiv Ferien zu planen. Rufen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen gerne ein massgeschneidertes Angebot.

Heisse Quellen in Island

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Islands Nordlichter

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