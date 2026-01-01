Westfjorde Hotels im Überblick
Ursprüngliche und wilde Natur
Sommer in der Diskobucht von Grönland
ab CHF 8240.– / pro Person
ab Kopenhagen / Reykjavik bis Keflavik
Highlights: Ilulissat «Eisberghaupstadt der Welt» , Walsichtungen, Vogelbeobachtungen, Arktische Tierwelt
8 Tage / 7 Nächte
Fjorde, Berge und tosende Wasserfälle – die westliche Fjordlandschaft
Den Westen Islands bereisen Sie am besten mit einem Mietwagen. Ein gut ausgebautes Strassennetz führt an malerische Fjorde und entlang herrlicher Küstenabschnitte. Hornstrandir ist ein unberührtes Naturschutzgebiet im äussersten Nordwesten Islands. Die Region wartet mit einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt sowie einem interessanten geschichtlichen Hintergrund auf. Während Ihren Island Aktiv Ferien können Sie in Hornstrandir zu wunderschönen Wanderungen aufbrechen. Als idealen Ausgangspunkt dafür empfehlen wir Ihnen das Heydalur Guesthouse, welches über neun gemütlich eingerichtete Gästezimmer verfügt.
Unsere Island Experten kennen sich im hohen Norden Europas aus – Nutzen Sie dieses Know-how, um Ihre Island Aktiv Ferien zu planen. Rufen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen gerne ein massgeschneidertes Angebot.
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