Akureyri: die Hauptstadt des Nordens

Akureyri gilt als heimliche Hauptstadt des Nordens – hier bündeln sich Verwaltung, Kultur und Versorgung einer weiten, dünn besiedelten Region. Der botanische Garten am Hang zeigt, wie viel so nah am Polarkreis tatsächlich gedeiht, und die weithin sichtbare Kirche über dem Hafen lohnt schon wegen des Blicks über den Fjord den Aufstieg über die Treppe. Dazu kommen Museen, Kunstgalerien, ein Schwimmbad mit warmen Becken und eine Fussgängerzone, die im Sommer bis spät hell bleibt. Passende Häuser für zwei oder drei Nächte finden Sie bei unseren Hotels in Akureyri und Umgebung.

Mývatn, Godafoss und Walbeobachtung ab Húsavík

Der grösste Reiz von Akureyri liegt in dem, was rundherum liegt. Östlich der Stadt erreichen Sie über die Ringstrasse den Godafoss, dessen breiter Halbkreis auch bei Regen eindrücklich bleibt. Weiter geht es in die Mývatn-Region mit ihren Pseudokratern, Lavafeldern, dampfenden Solfataren und den milchig-blauen Nature Baths, in denen Sie den Tag ausklingen lassen. Ab Húsavík an der Skjálfandi-Bucht starten Walbeobachtungsfahrten; im Sommer stehen die Chancen auf Buckelwale gut. Wer mehr Zeit und Lust auf Schotterpisten hat, fährt mit Guide ins Hochland zur Caldera Askja. Einen Überblick über die grossen Sehenswürdigkeiten geben unsere Island-Highlights.

Akureyri als Etappe der Ringstrasse

Auf der Ringstrasse liegt Akureyri genau dort, wo eine Rundreise nach mehreren Fahrtagen eine grössere Station verlangt: tanken, einkaufen, gut essen, zwei Nächte bleiben statt einer. Wir raten davon ab, den Norden an einem Tag durchzufahren – als Standort gespielt, spart Akureyri Ihnen das tägliche Umpacken und schenkt Ihnen Zeit für Mývatn und den Fjord. Genau diese Etappenlogik steckt in unseren Island-Rundreisen. Wer lieber im eigenen Tempo und mit dem Bett dabei unterwegs ist, findet den Norden ebenso auf einer Wohnmobilreise.

Winter: Nordlichter, Hlidarfjall und warmes Wasser

Von Herbst bis Frühling ist Akureyri ein verlässlicher Standort für Nordlichter: Die Stadt liegt weit im Norden, und schon wenige Minuten ausserhalb wird es dunkel genug für klare Sicht. Direkt über der Stadt wartet das Skigebiet Hlidarfjall mit Blick auf den Fjord, dazu kommen Winterfestivals und Wale, die auch in der kalten Jahreszeit im Eyjafjörður unterwegs sind. Nach einem Tag draussen wärmt ein Bad in den heissen Quellen des Nordens am zuverlässigsten.

Unsere Auswahl für Ihren Aufenthalt im Norden

Unter diesem Text sehen Sie unsere Rundreisen und Unterkünfte mit Aufenthalt in Akureyri und Nordisland – vom Stadthotel bis zum Gästehaus am Fjord. Kombinieren lässt sich das mit weiteren Islandhotels entlang Ihrer Route; unsere Spezialistinnen und Spezialisten setzen die Etappen zusammen und sagen Ihnen offen, wo sich eine zweite Nacht auszahlt. Alles Weitere zum Land finden Sie in unserer Übersicht zu Island.