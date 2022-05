Indien Gruppenreisen

Unter fachkundiger Führung

Die Höhepunkte des Landes entdecken

Unsere Indien Gruppenrundreisen führen Sie zu den schönsten Destinationen des Landes. Möchten Sie das sagenumwobene Taj Mahal mit eigenen Augen sehen und die beeindruckenden Paläste und Festungen in Rajasthan bewundern? Vielleicht steht Ihnen der Sinn nach unvergesslichen Naturerlebnissen und Sie möchten im Ranthambore-Nationalpark Tiger und viele andere Tierarten in freier Wildbahn beobachten? Unsere Rundreiseprogramme sind so zusammengestellt, dass Sie auf Ihrer Reise eine ideale Mischung zwischen Natur, Kultur und Erholung geniessen können. Eine Gruppenreise hat viele Vorteile. Sie sind mit Gleichgesinnten unterwegs, können sich untereinander austauschen und in der freien Zeit etwas gemeinsam unternehmen.

Wohin darf die Reise gehen?

Kaum ein anderes Land ist kulturell so vielfältig wie der riesige Subkontinent Indien. Der Norden Indiens stellt sich so dar, wie Sie es aus Filmen kennen: bunte Farben, eine gelebte Spiritualität und pulsierende, leicht chaotische Metropolen. Im Süden geht alles viel gemächlicher zu, was vielleicht auch dem tropischen Klima geschuldet ist. Üppig grüne Landschaften, traumhafte Strände und eine artenreiche Tierwelt sind typisch für den Süden Indiens. Noch tiefer in die Kultur des Südens tauchen Sie bei einer Südindien-Reise ein, die Ihnen viele Höhepunkte der Region nahebringt.