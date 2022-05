Wenn Sie eine Reise nach Mararikulam an der westindischen Malabarküste machen, wird Sie das Erleben eines stillen Ortes schnell einnehmen und Sie werden das Gefühl nicht los, dass hier alle Uhren stehen geblieben sind. Hektik werden Sie dort nicht finden, sodass Sie ausspannen können oder die Gegend südlich von Alleppey zum Start einer Exkursion in die Backwaters nutzen. In Mararikulam ist fast jeder Einwohner Fischer, sodass Sie dort ein reichhaltiges Angebot an Meeresfrüchten in den Restaurants des Ortes geniessen können. Der Marari-Strand lädt Sie zudem zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Unsere Spezialisten ermöglichen Ihren Aufenthalt in Mararikulam und das Erlebnis des ursprünglichen Indiens.